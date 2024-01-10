التضخم السنوى يواصل التباطؤ فى ديسمبر.. و((الشهرى)) يتسارع

تباطأ معدل التضخم العام لإجمالى الجمهورية، على أساس سنوى للشهر الثالث على التوالى، إلى نحو 35.2% فى ديسمبر الماضى مقارنة بـ36.4% خلال نوفمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وعلى أساس شهرى، تسارع معدل التضخم لإجمالى الجمهورية إلى 1.2% خلال ديسمبر 2023، مقابل 0.9% فى نوفمبر 2023.

موضوعات“الموانئ البرية” تُحصل 600 ألف دولار الدفعة الأولى من امتياز ميناء أكتوبر رئيس الوزراء يبحث مع“ميرسك” العالمية تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر البنك المركزي: تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 34.2% في ديسمبر الماضي

وتوقع مُحللون استمرار تسارع التضخم الشهرى خلال يناير؛ تأثراً بارتفاع أسعار بعض الخدمات، مثل أسعار الكهرباء، وخدمات الاتصالات، وأسعار تذاكر المترو، كما فسروا تراجع التضخم السنوى بتغير سنة الأساس. ورجحوا رفع أسعار الفائدة، ثم الاتجاه لتخفيضها بداية من النصف الثانى للعام الجارى.

واستقر سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% بنهاية العام الماضى، بينما ارتفعت نحو 3% على مدى 2023.

وتوقعت آية زهير، رئيس قسم البحوث فى شركة زيلا كابيتال، ارتفاع التضخم الشهرى خلال يناير بما لا يقل عن 0.7%؛ بسبب ارتفاع أسعار بعض الخدمات مع بداية العام، موضحة أن معدلات التضخم السنوى فى مصر تتراجع تأثراً بتغير سنة الأساس.

وأضافت ((زهير))، أن هناك سيناريوهين محتملين خلال يناير، إما استقرار سعر الصرف الرسمى، وحينها سيرتفع التضخم الشهرى قليلاً، أو السيناريو الآخر وهو تحرير سعر الصرف، ما سيرفع التضخم خلال الشهر التالى، وستعود الأسعار ومعدلات التضخم للاستقرار خلال النصف الثانى من 2024.

وأوضحت أن البنك المركزى أصبح مدركاً أن رفع أسعار الفائدة دون وجود وفرة دولارية ((غير مُجدٍ))، بسبب خروج الأموال الساخنة من مصر، وتوجه لدول رفعت معدلات الفائدة كتركيا ودول ناشئة أخرى، بالإضافة إلى الدول المتقدمة.

ومنذ فوز الرئيس التركى، رجب الطيب أردوغان، وتراجعت البلاد عن السياسة غير التقليدية فى مواجهة التضخم والتى اعتمدت على خفض الفائدة بهدف تشجيع الاستثمار، وزيادة القاعدة التصنيعية.

ورفع البنك المركزى التركى أسعار الفائدة نحو 5 أضعاف ما كانت عليه لتصل إلى 42.5% مقابل 8.5% قبل ذلك.

وتوقعت ((زهير)) رفع الفائدة نحو 2%، ولكن سيتم خفضها فى وقت لاحق فى حدود 3%.

وذكرت أن سعر الصرف سيحدث لا محالة، خاصة أن أسعار الدولار فى السوق الموازية وصلت لـ53 جنيهاً.

وعقد وفد مصرى رفيع المستوى اجتماعاً فى واشنطن مع وزيرة الخزانة الأمريكية، وعقد اجتماعاً آخر مع مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفيا، التى أكدت بعدها فى تغريدة على منصة ((إكس)) أن الصندوق سيظل شريكاً قوياً لمصر فى الأوقات الصعبة.

وكانت جورجيفيا قد أكدت فى اجتماع سابق استهداف التضخم كأولوية، وهو ما دفع التوقعات للميل نحو أن يتخذ البنك المركزى سياسة نقدية متشددة، واعتبره البعض الآخر أنه تخلٍ عن اللهجة المتشددة فى ضرورة تعزيز مرونة سعر الصرف.

قالت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلى فى إدارة البحوث بشركة ((سى آى كابيتال)) للأوراق المالية، إن التضخم سيظل فوق 2% على أساس شهرى فى يناير؛ تأثراً بارتفاع أسعار تذاكر المترو والكهرباء وخدمات الاتصالات. وأضافت أنه لن يتسارع على أساس سنوى، ولكن يصعب توقع مستواه بالتحديد، خاصة أن أسعار الغذاء ما زالت مُذبذبة وهى من المؤثرات القوية على مؤشر التضخم؛ لأنها يشكل 30% من سلة أسعار المستهلكين.

وتابعت ((سعادة))، أنه رغم تراجع معدلات التضخم وتوقع استمرارها بالانخفاض، فإنَّ هدف البنك المركزى ما زال ((بعيداً))، إذ قال البنك المركزى فى اجتماع السياسة النقدية الأخير إنه يعى فكرة أن الدولة بعيدة عن المستهدف لكنه سيقترب أكثر 2025.

وتوقعت ارتفاع أسعار الفائدة 3% فى الربع الأول من العام الجارى.

وتوقع بنك الاستثمار النعيم فى ورقة بحثية، انخفاض القراءة السنوية إلى نحو 30%؛ تأثراً بتغير عام الأساس الأكثر حدة.

وقالت الورقة إن تغير عام الأساس سيعوض ارتفاع التضخم الشهرى؛ بسبب التغيرات فى تعريفة الكهرباء وأسعار الهاتف المحمول والإنترنت وارتفاع تذكرة المترو.

وتطرقت الورقة إلى أن البنك المركزى كانت أمامه فرصة للاستفادة من التراجع المتوقع فى تضخم المدن خلال اجتماعه الأخير للجنة السياسة النقدية القرار، وترك أسعار الفائدة معلقة.

وقال بنك الاستثمار النعيم، إن القراءة الشهرية أعلى من المتوقع، ما يرجع إلى ضعف العملة المحلية فى السوق الموازية وتأثيرها المباشر على مؤشر الأغذية والمشروبات بالنسبة لشهر يناير 2024.

وارتفع التضخم الشهرى لسلة الطعام والشراب نحو 1.7% خلال ديسمبر الماضى مقابل 0.1% فى نوفمبر، فيما تباطأ التضخم السنوى فى الغذاء إلى نحو 60.1% فى ديسمبر مقابل 63.9% فى نوفمبر.

وتسارع التضخم الشهرى فى ديسمبر الماضى فى 8 قطاعات من 11 سلة يتكون منها مؤشر أسعار المستهلكين فيما تباطأ فى سلة المشروبات الكحولية والدخان إلى 0.3% مقابل 11.7% وفى النقل والمواصلات 0.4% مقابل 0.5%، وفى الاتصالات إلى 0.1% مقابل 0.3%.