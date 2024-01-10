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فيتش: زلزال اليابان له تأثير محدود على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري

1/10/2024 2:27:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني الأربعاء، إنه من غير المرجح أن يكون للزلزال الذي ضرب منطقة“نوتو” في مقاطعة“إيشيكاوا” اليابانية في بداية العام الجاري، تأثير سلبي على تصنيفات معاملات الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وأضافت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أن ضمانات صفقات الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري اليابانية لا تشمل العقارات الواقعة في الجزء الشمالي من“إيشيكاوا”، والتي تحملت العبء الأكبر من الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة.

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وقالت“فيتش”:“تقع غالبية العقارات الأساسية داخل منطقة هوكوريكو، في مدن كانت فيها مستويات الزلازل أقل من 6 درجات، ولا يزال من الممكن تقويض أداء العقارات على المدى القصير، بسبب تأثرها في المناطق التي كانت فيها الكثافة الزلزالية عالية”.

واختتم التقرير أن الوكالة تواصلت مع مقدمي خدمات المعاملات المصنفة، وطلبت معلومات أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالممتلكات، وستواصل“فيتش” مراقبة التطورات وأداء الأصول عن كثب.

المصدر:

MENAFN10012024000202011048ID1107705604

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