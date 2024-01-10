فيتش: زلزال اليابان له تأثير محدود على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني الأربعاء، إنه من غير المرجح أن يكون للزلزال الذي ضرب منطقة“نوتو” في مقاطعة“إيشيكاوا” اليابانية في بداية العام الجاري، تأثير سلبي على تصنيفات معاملات الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وأضافت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أن ضمانات صفقات الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري اليابانية لا تشمل العقارات الواقعة في الجزء الشمالي من“إيشيكاوا”، والتي تحملت العبء الأكبر من الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة.
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وقالت“فيتش”:“تقع غالبية العقارات الأساسية داخل منطقة هوكوريكو، في مدن كانت فيها مستويات الزلازل أقل من 6 درجات، ولا يزال من الممكن تقويض أداء العقارات على المدى القصير، بسبب تأثرها في المناطق التي كانت فيها الكثافة الزلزالية عالية”.
واختتم التقرير أن الوكالة تواصلت مع مقدمي خدمات المعاملات المصنفة، وطلبت معلومات أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالممتلكات، وستواصل“فيتش” مراقبة التطورات وأداء الأصول عن كثب.
المصدر:
MENAFN10012024000202011048ID1107705604
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