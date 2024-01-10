أمازون تسرح مئات العاملين في وحدة بث الفيديو

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“أمازون” عن جولة جديدة من خفض الوظائف، حيث قررت تسريح مئات الموظفين في أعمال“برايم فيديو” للبث والاستوديوهات.

وكشف“مايك هوبكنز”، الذي يدير وحدة بث الفيديو والاستوديوهات، عن عمليات التسريح في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين الأربعاء، والتي اطلعت عليها“بلومبرج”.

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وقال:“على مدار العام الماضي، نظرنا إلى كل جانب من جوانب أعمالنا تقريبًا مع التركيز على تحسين قدرتنا على تقديم المزيد من الأفلام والبرامج التلفزيونية والرياضات الحية الرائعة، في تجربة ترفيهية مخصصة وسهلة الاستخدام لعملائنا العالميين”.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، حددت الشركة فرصًا لتقليل أو إيقاف الاستثمارات في مجالات معينة مع التركيز وزيادة الاستثمارات في مبادرات المحتوى والمنتجات التي تحقق أكبر الأثر.

نفذت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية عمليات تسريح للعمالة منذ أواخر عام 2022، والتي شملت حتى الآن فصل 27 ألف موظف، وهي أكبر سلسلة لخفض الوظائف في تاريخ“أمازون”.

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