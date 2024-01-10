أمازون تسرح مئات العاملين في وحدة بث الفيديو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“أمازون” عن جولة جديدة من خفض الوظائف، حيث قررت تسريح مئات الموظفين في أعمال“برايم فيديو” للبث والاستوديوهات.
وكشف“مايك هوبكنز”، الذي يدير وحدة بث الفيديو والاستوديوهات، عن عمليات التسريح في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين الأربعاء، والتي اطلعت عليها“بلومبرج”.
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وقال:“على مدار العام الماضي، نظرنا إلى كل جانب من جوانب أعمالنا تقريبًا مع التركيز على تحسين قدرتنا على تقديم المزيد من الأفلام والبرامج التلفزيونية والرياضات الحية الرائعة، في تجربة ترفيهية مخصصة وسهلة الاستخدام لعملائنا العالميين”.
وأضاف أنه نتيجة لذلك، حددت الشركة فرصًا لتقليل أو إيقاف الاستثمارات في مجالات معينة مع التركيز وزيادة الاستثمارات في مبادرات المحتوى والمنتجات التي تحقق أكبر الأثر.
نفذت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية عمليات تسريح للعمالة منذ أواخر عام 2022، والتي شملت حتى الآن فصل 27 ألف موظف، وهي أكبر سلسلة لخفض الوظائف في تاريخ“أمازون”.
المصدر:
MENAFN10012024000202011048ID1107705603
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