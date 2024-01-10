وزيرة المالية التونسية: 2024 عام انطلاق التعافي الاقتصادي لبلادنا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت وزيرة المالية التونسية ، سهام البوغديري نمصية، اليوم الأربعاء، أن عام 2024 سيكون عام انطلاق التعافي الاقتصادي وعلى كافة المستويات في تونس.
وأكدت نمصية ـ في تصريحات على هامش الملتقى الوطني السنوي لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2024 ـ أن هذا العام سيشهد تحديات والتزامات مالية خارجية تتطلب تضافر كافة الجهود المعنية والعمل مع كل الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين لتحقيق القيمة المضافة القادرة على تحقيق نسب نمو جيدة وخلق فرص عمل جديدة وتحسين دخل المواطن التونسي.
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وأشارت إلى أن الحكومة التونسية نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات وتجاوز تحديات كثيرة خلال عام 2023 فضلاً على الإيفاء بتعهداتها المالية الداخلية والخارجية وذلك عبر إرساء العمل المشترك بين كافة الأطراف المعنية.
المصدر:
MENAFN10012024000202011048ID1107705602
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