Thursday, 11 January 2024 03:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرة المالية التونسية: 2024 عام انطلاق التعافي الاقتصادي لبلادنا

1/10/2024 2:27:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت وزيرة المالية التونسية ، سهام البوغديري نمصية، اليوم الأربعاء، أن عام 2024 سيكون عام انطلاق التعافي الاقتصادي وعلى كافة المستويات في تونس.

وأكدت نمصية ـ في تصريحات على هامش الملتقى الوطني السنوي لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2024 ـ أن هذا العام سيشهد تحديات والتزامات مالية خارجية تتطلب تضافر كافة الجهود المعنية والعمل مع كل الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين لتحقيق القيمة المضافة القادرة على تحقيق نسب نمو جيدة وخلق فرص عمل جديدة وتحسين دخل المواطن التونسي.

موضوعات متعلقة ماذا حدث لطفرة الاستثمار فى الذكاء الاصطناعى؟ مارك زوكربيرج يبدأ مشروعًا خاصًا لتربية الماشية في جزيرة نائية 42 مليار دولار إيرادات منطقة شينجيانج الصينية من السياحة في 2023

وأشارت إلى أن الحكومة التونسية نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات وتجاوز تحديات كثيرة خلال عام 2023 فضلاً على الإيفاء بتعهداتها المالية الداخلية والخارجية وذلك عبر إرساء العمل المشترك بين كافة الأطراف المعنية.

المصدر:

MENAFN10012024000202011048ID1107705602

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث