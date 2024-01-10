وزيرة المالية التونسية: 2024 عام انطلاق التعافي الاقتصادي لبلادنا

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت وزيرة المالية التونسية ، سهام البوغديري نمصية، اليوم الأربعاء، أن عام 2024 سيكون عام انطلاق التعافي الاقتصادي وعلى كافة المستويات في تونس.

وأكدت نمصية ـ في تصريحات على هامش الملتقى الوطني السنوي لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2024 ـ أن هذا العام سيشهد تحديات والتزامات مالية خارجية تتطلب تضافر كافة الجهود المعنية والعمل مع كل الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين لتحقيق القيمة المضافة القادرة على تحقيق نسب نمو جيدة وخلق فرص عمل جديدة وتحسين دخل المواطن التونسي.

موضوعاتماذا حدث لطفرة الاستثمار فى الذكاء الاصطناعى؟ مارك زوكربيرج يبدأ مشروعًا خاصًا لتربية الماشية في جزيرة نائية 42 مليار دولار إيرادات منطقة شينجيانج الصينية من السياحة في 2023

وأشارت إلى أن الحكومة التونسية نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات وتجاوز تحديات كثيرة خلال عام 2023 فضلاً على الإيفاء بتعهداتها المالية الداخلية والخارجية وذلك عبر إرساء العمل المشترك بين كافة الأطراف المعنية.

المصدر: