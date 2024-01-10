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مكاسب الأسهم الإماراتية تتجاوز 4.5 مليار درهم

1/10/2024 2:27:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تجاوزت المكاسب السوقية لأسواق الأسهم الإماراتية 4.5 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وواصل سوق دبي التحليق لأعلى مستوياته في 3 أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ارتفع من 3.675 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، وصولا إلى 3.679 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، موزعة بواقع 2.976 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و702.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.54 مليار درهم موزعة بواقع 1.24 مليار درهم في سوق أبوظبي و302.1 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 437.8 مليون سهم عبر تنفيذ 24 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي العام مرتفعاً بنحو 12.3 نقطة أو ما نسبته 0.29% ليصل عند مستوي 4130.02 نقطة مواصلا صعوده للجلسة الخامسة على التوالي.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي“فادكس 15” بنسبة 0.38% إلى مستوى 9596.84 نقطة، بينما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” عند مستوى 9796.75 نقطة مرتفعاً بنحو 0.3%، ليواصل بذلك المؤشرين صعودهما للجلسة الرابعة على التوالي.

وتصدر“العالمية القابضة” النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 257.4 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.46% عند 412.2 درهم، تلاه“كيو القابضة” جاذباً نحو 112 مليون درهم وأغلق عند 3.36 درهم بنمو 2.75%، ثم“ألفا ظبي” بسيولة 102.08 مليون درهم ووصل إلى مستوي 18.52 درهم.

وفي دبي، استحوذ“مصرف عجمان” على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 60.9 مليون درهم ووصل إلى 2.2 درهم بمكاسب جاوزت 7.3%، ثم“إعمار العقارية” جاذباً 41.5 مليون درهم ووصل إلى 7.9 درهم، تلاه“الخليج للملاحة” بسيولة 28.1 مليون درهم وأغلق عند 7.23 درهم وارتفع بنسبة 0.7%.

المصدر:

MENAFN10012024000202011048ID1107705601

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