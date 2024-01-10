مكاسب الأسهم الإماراتية تتجاوز 4.5 مليار درهم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تجاوزت المكاسب السوقية لأسواق الأسهم الإماراتية 4.5 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وواصل سوق دبي التحليق لأعلى مستوياته في 3 أشهر.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ارتفع من 3.675 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، وصولا إلى 3.679 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، موزعة بواقع 2.976 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و702.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
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واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.54 مليار درهم موزعة بواقع 1.24 مليار درهم في سوق أبوظبي و302.1 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 437.8 مليون سهم عبر تنفيذ 24 ألف صفقة.
وأغلق مؤشر سوق دبي العام مرتفعاً بنحو 12.3 نقطة أو ما نسبته 0.29% ليصل عند مستوي 4130.02 نقطة مواصلا صعوده للجلسة الخامسة على التوالي.
وصعد مؤشر سوق أبوظبي“فادكس 15” بنسبة 0.38% إلى مستوى 9596.84 نقطة، بينما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” عند مستوى 9796.75 نقطة مرتفعاً بنحو 0.3%، ليواصل بذلك المؤشرين صعودهما للجلسة الرابعة على التوالي.
وتصدر“العالمية القابضة” النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 257.4 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.46% عند 412.2 درهم، تلاه“كيو القابضة” جاذباً نحو 112 مليون درهم وأغلق عند 3.36 درهم بنمو 2.75%، ثم“ألفا ظبي” بسيولة 102.08 مليون درهم ووصل إلى مستوي 18.52 درهم.
وفي دبي، استحوذ“مصرف عجمان” على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 60.9 مليون درهم ووصل إلى 2.2 درهم بمكاسب جاوزت 7.3%، ثم“إعمار العقارية” جاذباً 41.5 مليون درهم ووصل إلى 7.9 درهم، تلاه“الخليج للملاحة” بسيولة 28.1 مليون درهم وأغلق عند 7.23 درهم وارتفع بنسبة 0.7%.
المصدر:
MENAFN10012024000202011048ID1107705601
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