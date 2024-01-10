2.6 مليار درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم الأربعاء، أكثر من 2.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 486 مبايعة بقيمة 1.34 مليار درهم، منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 341.34 مليون درهم و451 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 994.54 مليون درهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 45 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 31.7 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

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وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 40.52 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 92.13 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 2.3 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 84.67 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 41.37 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 43.24 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.32 مليار درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 373.74 مليون درهم و95 رهن فلل وشقق بقيمة 949.94 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 269.5 مليون درهم وأخرى في منطقة الممزر بقيمة 192.5 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 18.72 مليون درهم كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 5.11 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 3.76 مليون درهم.

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