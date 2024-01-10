المركزي الأوروبي: من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أشارت أحد أعضاء المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي، أن الحديث عن خفض تكاليف الاقتراض سابق لأوانه في هذه المرحلة، لأنه بالرغم من تراجع التضخم لكن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال مرتفعة، وأكدت أن تباطؤ الاقتصاد هو جزء من انتقال أثر السياسة النقدية.
وقالت“إيزابيل شنابل” في جلسة حوارية عبر منصة“إكس” الأربعاء:“من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات تكاليف الاقتراض، وسنبقي أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات مقيدة، حتى نكون واثقين من أن التضخم يعود بشكل مستدام إلى هدفنا البالغ 2%، وهذا يتطلب بيانات إضافية“.
موضوعات متعلقة
ماذا حدث لطفرة الاستثمار فى الذكاء الاصطناعى؟ مارك زوكربيرج يبدأ مشروعًا خاصًا لتربية الماشية في جزيرة نائية 42 مليار دولار إيرادات منطقة شينجيانج الصينية من السياحة في 2023
وتتوقع“شنابل”، أن يصل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي في عام 2025، منوهة أن التوترات الجيوسياسية تعد أحد المخاطر الصعودية للتضخم لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة أو تكاليف الشحن، ولهذا السبب شددت على ضرورة الانتباه ومتابعة تقييم التطورات.
وردًا على سؤال حول اختلاف التوقعات بين صناع السياسات والمستثمرين، قالت“شنابل” إنها لا ترى نقصًا في مصداقية البنك المركزي، مضيفة أنه قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة بشأن التطورات الاقتصادية المستقبلية وتوقعات التضخم، حسبما ذكرت“بلومبرج”.
المصدر:
MENAFN10012024000202011048ID1107705599
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.