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المركزي الأوروبي: من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة

1/10/2024 2:27:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أشارت أحد أعضاء المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي، أن الحديث عن خفض تكاليف الاقتراض سابق لأوانه في هذه المرحلة، لأنه بالرغم من تراجع التضخم لكن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال مرتفعة، وأكدت أن تباطؤ الاقتصاد هو جزء من انتقال أثر السياسة النقدية.

وقالت“إيزابيل شنابل” في جلسة حوارية عبر منصة“إكس” الأربعاء:“من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات تكاليف الاقتراض، وسنبقي أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات مقيدة، حتى نكون واثقين من أن التضخم يعود بشكل مستدام إلى هدفنا البالغ 2%، وهذا يتطلب بيانات إضافية“.

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وتتوقع“شنابل”، أن يصل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي في عام 2025، منوهة أن التوترات الجيوسياسية تعد أحد المخاطر الصعودية للتضخم لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة أو تكاليف الشحن، ولهذا السبب شددت على ضرورة الانتباه ومتابعة تقييم التطورات.

وردًا على سؤال حول اختلاف التوقعات بين صناع السياسات والمستثمرين، قالت“شنابل” إنها لا ترى نقصًا في مصداقية البنك المركزي، مضيفة أنه قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة بشأن التطورات الاقتصادية المستقبلية وتوقعات التضخم، حسبما ذكرت“بلومبرج”.

المصدر:

MENAFN10012024000202011048ID1107705599

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