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ارتفاع مؤشر بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات

1/10/2024 2:27:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر بورصة الدار البيضاء“مازي” بنسبة 0.34 في المائة لدى إقفال تعاملات اليوم الأربعاء ليصل إلى مستوى 12480.21 نقطة.

كما زاد مؤشر“مازي 20” بنسبة 0.27 في المائة مسجلا مستوى 1019.99 نقطة.

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