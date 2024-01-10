ارتفاع مؤشر بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر بورصة الدار البيضاء“مازي” بنسبة 0.34 في المائة لدى إقفال تعاملات اليوم الأربعاء ليصل إلى مستوى 12480.21 نقطة.
كما زاد مؤشر“مازي 20” بنسبة 0.27 في المائة مسجلا مستوى 1019.99 نقطة.
موضوعات متعلقة
ماذا حدث لطفرة الاستثمار فى الذكاء الاصطناعى؟ مارك زوكربيرج يبدأ مشروعًا خاصًا لتربية الماشية في جزيرة نائية 42 مليار دولار إيرادات منطقة شينجيانج الصينية من السياحة في 2023 المصدر:
MENAFN10012024000202011048ID1107705598
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.