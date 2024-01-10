الإمارات تخصص صندوق بـ150 مليون درهم لدعم صناع المحتوى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وجه نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، بتخصيص صندوق بقيمة 150 مليون درهم لدعم صناع المحتوى، وتأسيس مقر دائم للمؤثرين يعمل على دعم مهاراتهم وقدراتهم على مدار العام.
جاء ذلك خلال فعاليات“قمة المليار متابع”، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد لمدة يومين في دبي، والتي شهدت أيضا تخريج 90 صانع محتوى ضمن برنامجَي“صناع المحتوى التخصصيين” و”فارس المحتوى” بدفعته الرابعة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
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وقال الشيخ محمد بن راشد إن الإعلام هو مرآة صادقة لأوضاع الدول ونبض مجتمعاتها وتطلعات شعوبها، مشيرا إلى أهمية مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في المعارف والعلوم والتقنيات، والتغيرات المتسارعة في مفهوم الإعلام وأدواته، وترسيخ دوره باعتباره عينا لا تنام في ميدان العمل، ومنصة مسؤولة لاستعراض المنجز الحضاري الوطني ومحاورة الواقع بشفافية.
وأكد الشيخ محمد بن راشد أهمية دور صناعة المحتوى في نقل قصة الإمارات للعالم، والتعريف بعادات وتقاليد أهلها، والمنجزات الحضارية للدولة وبصمات أجيالها الجديدة في مجالات الإبداع والابتكار، والقدرة على تحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية تساهم في ارتقاء الحضارة الإنسانية، مشيرا إلى استمرار بلاده في استثمار الكفاءات المبدعة وتمكينها من كتابة قصص ملهمة جديدة تضاف إلى رصيد الإمارات وحضورها الإعلامي المؤثر في العالم، موضحا أن الإعلام الحقيقي هو لسان حال الحاضر والمستقبل.
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