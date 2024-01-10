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الإمارات تخصص صندوق بـ150 مليون درهم لدعم صناع المحتوى

1/10/2024 2:27:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وجه نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، بتخصيص صندوق بقيمة 150 مليون درهم لدعم صناع المحتوى، وتأسيس مقر دائم للمؤثرين يعمل على دعم مهاراتهم وقدراتهم على مدار العام.

جاء ذلك خلال فعاليات“قمة المليار متابع”، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد لمدة يومين في دبي، والتي شهدت أيضا تخريج 90 صانع محتوى ضمن برنامجَي“صناع المحتوى التخصصيين” و”فارس المحتوى” بدفعته الرابعة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

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وقال الشيخ محمد بن راشد إن الإعلام هو مرآة صادقة لأوضاع الدول ونبض مجتمعاتها وتطلعات شعوبها، مشيرا إلى أهمية مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في المعارف والعلوم والتقنيات، والتغيرات المتسارعة في مفهوم الإعلام وأدواته، وترسيخ دوره باعتباره عينا لا تنام في ميدان العمل، ومنصة مسؤولة لاستعراض المنجز الحضاري الوطني ومحاورة الواقع بشفافية.

وأكد الشيخ محمد بن راشد أهمية دور صناعة المحتوى في نقل قصة الإمارات للعالم، والتعريف بعادات وتقاليد أهلها، والمنجزات الحضارية للدولة وبصمات أجيالها الجديدة في مجالات الإبداع والابتكار، والقدرة على تحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية تساهم في ارتقاء الحضارة الإنسانية، مشيرا إلى استمرار بلاده في استثمار الكفاءات المبدعة وتمكينها من كتابة قصص ملهمة جديدة تضاف إلى رصيد الإمارات وحضورها الإعلامي المؤثر في العالم، موضحا أن الإعلام الحقيقي هو لسان حال الحاضر والمستقبل.

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