رئيس الوزراء يبحث مع مجموعة أثينا الطبية اليونانية سبل التعاون في القطاع الصحي

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة على تمكين وتشجيع القطاع الخاص في مختلف القطاعات والمجالات، وعزمها إتاحة الحوافز اللازمة للمستثمرين، موضحًا أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات ملفات عمل الحكومة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع مسئولي مجموعة“أثينا الطبية” اليونانية؛ لبحث سُبل التعاون في القطاع الصحي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور فاسيليس أبوستولوبولوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة“أثينا الطبية”، وجورجيوس زرديلاس، المدير العام لمجموعة“أثينا الطبية”، والدكتور حازم الفار، مدير المشاريع الصحية بمجموعة“الصافي”.

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رحبَّ رئيس مجلس الوزراء بالرئيس التنفيذي ومسئولي مجموعة“أثينا الطبية” اليونانية، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار بحث سُبل التعاون مع المجموعة الطبية، والتعرف على خططها للاستثمار في مصر والتعاون مع وزارة الصحة؛ لضخ الاستثمارات بالقطاع الصحي، وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

بدوره، أعرب الدكتور فاسيليس أبوستولوبولوس عن تقديره للتعاون القائم بين مجموعة“أثينا الطبية” ووزارة الصحة والسكان في مصر، مشيرًا في هذا الصدد، إلى مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا، للتعاون في مجال إدارة وتشغيل بعض المنشآت الطبية المصرية، وكذا تطوير ورفع كفاءة الأجهزة الطبية؛ لإتاحة خدمات متميزة للمواطنين، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار التعاون الوثيق بين مصر واليونان، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

واستعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة“أثينا الطبية” خبرات المجموعة في هذا القطاع الحيوي، واستثماراتها في العديد من الدول في مجال الصحة منذ عام 1984، مشيرًا إلى ما تمتلكه المجموعة من خبرات متراكمة في توفير الخدمات الطبية على المستوى الدولي، والسياحة الطبية.

ونوه الرئيس التنفيذي لمجموعة“أثينا الطبية” عن أن هناك تشابهاً كبيراً بين وضع القطاع الصحي في مصر واليونان، خاصة فيما يتعلق بحرص الدولتين على توفير مستوى لائق من الرعاية الطبية للمواطنين، بما يلبي احتياجاتهم.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار تطلع وزارة الصحة والسكان لزيادة أوجه التعاون مع مجموعة“أثينا الطبية”، انعكاسًا للمستوى الطبي الجيد للمستشفيات التابعة لها في اليونان، وكذا التطلع لضخ المزيد من استثمارات المجموعة في مصر، في ضوء ما تعمل الدولة المصرية على توفيره من حوافز لعمل القطاع الخاص، وبخاصة حوافز القطاع الصحي، وفي ضوء الحاجة المتزايدة لتوفير المزيد من المستشفيات والخدمات الطبية، في ظل نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.

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