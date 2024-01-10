محافظ الإسكندرية يبحث مع بيفار الصينية فرص الاستثمار بالمدينة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف أن الإسكندرية واحدة من أهم المدن الصناعية المصرية، حيث تمتلك العديد من مقومات الاستثمار وبها الكثير من الأماكن التي يمكن إقامة المصانع بها، مثل: مركز ومدينة برج العرب والعامرية والمنطقة الحرة، بالإضافة إلى وجود الموانئ التي تتيح فرص التصدير والاستيراد لجميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الأربعاء، مع وفد من شركة“بيفار” الصينية المتخصصة في صناعة الكيماويات، حيث تم بحث فرص الاستثمار في المحافظة، بحضور قنصل عام الصين بالإسكندرية يانج يي.
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وأشار الشريف إلى استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات لدعم فرص الاستثمار بالإسكندرية، مقترحا على الوفد الصيني زيارة المنطقة الحرة ومركز ومدينة برج العرب والعامرية لتحديد الأماكن المناسبة للاستثمار، مشددا على حرص الإسكندرية دائما على تعزيز العلاقات التي تربطها بالمدن الصينية على كافة الأصعدة، وخاصة في مجال الاستثمار .
ومن ناحية أخري، تم تنفيذ حملات مكثفة للتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء على أملاك الدولة بالمحافظة، حيث تم بحي شرق إزالة 10 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك دولة على مساحة 2000 متر بمنطقتي أبيس وخورشيد.. وفي حي وسط، تم إزالة 5 حالات بناء على الأراضي الزراعية بجمعية التعمير بقرية أبيس العاشرة بمساحة 3150 مترًا، وإزالة تشوينات بمساحة 2800م2.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر:
MENAFN10012024000202011048ID1107705595
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