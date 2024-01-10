محافظ الإسكندرية يبحث مع بيفار الصينية فرص الاستثمار بالمدينة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف أن الإسكندرية واحدة من أهم المدن الصناعية المصرية، حيث تمتلك العديد من مقومات الاستثمار وبها الكثير من الأماكن التي يمكن إقامة المصانع بها، مثل: مركز ومدينة برج العرب والعامرية والمنطقة الحرة، بالإضافة إلى وجود الموانئ التي تتيح فرص التصدير والاستيراد لجميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الأربعاء، مع وفد من شركة“بيفار” الصينية المتخصصة في صناعة الكيماويات، حيث تم بحث فرص الاستثمار في المحافظة، بحضور قنصل عام الصين بالإسكندرية يانج يي.

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وأشار الشريف إلى استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات لدعم فرص الاستثمار بالإسكندرية، مقترحا على الوفد الصيني زيارة المنطقة الحرة ومركز ومدينة برج العرب والعامرية لتحديد الأماكن المناسبة للاستثمار، مشددا على حرص الإسكندرية دائما على تعزيز العلاقات التي تربطها بالمدن الصينية على كافة الأصعدة، وخاصة في مجال الاستثمار .

ومن ناحية أخري، تم تنفيذ حملات مكثفة للتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء على أملاك الدولة بالمحافظة، حيث تم بحي شرق إزالة 10 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك دولة على مساحة 2000 متر بمنطقتي أبيس وخورشيد.. وفي حي وسط، تم إزالة 5 حالات بناء على الأراضي الزراعية بجمعية التعمير بقرية أبيس العاشرة بمساحة 3150 مترًا، وإزالة تشوينات بمساحة 2800م2.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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