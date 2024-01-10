42 مليار دولار إيرادات منطقة شينجيانج الصينية من السياحة في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) استقبلت منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين ، أكثر من 265.44 مليون زيارة سياحية من داخل الصين وخارجها في عام 2023، بزيادة أكثر من 117% على أساس سنوي، مسجلة بذلك رقما قياسيا.

وبحسب مديرية شينجيانج للثقافة والسياحة، ارتفعت إيرادات المنطقة من السياحة بنسبة 227ٌ% تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 296.7 مليار يوان (41.78 مليار دولار أمريكي) في عام 2023، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

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وفي عام 2023، كان لدى شينجيانج أكثر من 370 ألف كيان تجاري سياحي و563 وكالة سفر جديدة، في حين شارك ما يقرب من 25 ألف مرشد سياحي في صناعة الخدمات السياحية.

وشهدت شينجيانج ازدهارا في سياحة الجليد والثلج في السنوات الأخيرة، وخلال عطلة رأس السنة الجديدة هذا العام، استقبلت المنطقة أكثر من 1.66 مليون زيارة سياحية، بزيادة أكثر من 195% على أساس سنوي.

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