42 مليار دولار إيرادات منطقة شينجيانج الصينية من السياحة في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبلت منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين ، أكثر من 265.44 مليون زيارة سياحية من داخل الصين وخارجها في عام 2023، بزيادة أكثر من 117% على أساس سنوي، مسجلة بذلك رقما قياسيا.
وبحسب مديرية شينجيانج للثقافة والسياحة، ارتفعت إيرادات المنطقة من السياحة بنسبة 227ٌ% تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 296.7 مليار يوان (41.78 مليار دولار أمريكي) في عام 2023، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
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وفي عام 2023، كان لدى شينجيانج أكثر من 370 ألف كيان تجاري سياحي و563 وكالة سفر جديدة، في حين شارك ما يقرب من 25 ألف مرشد سياحي في صناعة الخدمات السياحية.
وشهدت شينجيانج ازدهارا في سياحة الجليد والثلج في السنوات الأخيرة، وخلال عطلة رأس السنة الجديدة هذا العام، استقبلت المنطقة أكثر من 1.66 مليون زيارة سياحية، بزيادة أكثر من 195% على أساس سنوي.
المصدر:
MENAFN10012024000202011048ID1107705594
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