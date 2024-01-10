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تحالف أكوا باور - حسن علام ينفذ مشروعًا لطاقة الرياح فى مصر باستثمارات 1.5 مليار دولار

1/10/2024 2:27:26 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع اليوم تحالف بقيادة شركة أكوا باور ، العاملة فى مجال تحول الطاقة، وشركة“حسن علام للمرافق”، اتفاقية حق الانتفاع التى تستمر لمدة 25 عاماً لمشروع طاقة الرياح فى مصر بسعة 1.1 جيجاوات، باستثمار يصل إلى 1.5 مليار دولار.

وقالت“أكوار باور”، فى بيان، إنه بموجب الاتفاقية، سيعمل التحالف خلال مرحلة تطوير المشروع على استكمال دراسات الموقع، وتأمين تمويل المشروع الذى سيقع بمنطقتى خليج السويس وجبل الزيت، وسيكون المشروع الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة من الرياح فى منطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية فى العالم.

موضوعات متعلقة اتفاقية جديدة لإنتاج طاقة الرياح في مصر باستثمارات 1.5 مليار دولار النفط يرتفع 2% عند التسوية مع تقييم تراجع الإمدادات روسيا تُقلص إنتاجها النفطي في ديسمبر بأكبر وتيرة خلال عام

وسيتم تصميم المشروع لاستخدام أحدث تقنيات توربينات الرياح التى يصل ارتفاع التوربينات بها لنحو 220 متراً، لتكون الأعلى ارتفاعاً فى منطقة خليج السويس، ما يساعد على استخدام الأراضى المخصصة للمشروع على أعلى مستوى من الكفاءة.

وتابعت الشركة:“عند اكتماله، سيخفض المشروع 2.4 مليون طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون سنوياً، وسيوفر الكهرباء لنحو 1.08 مليون وحدة سكنية”.

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