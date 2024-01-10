تحالف أكوا باور - حسن علام ينفذ مشروعًا لطاقة الرياح فى مصر باستثمارات 1.5 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع اليوم تحالف بقيادة شركة أكوا باور ، العاملة فى مجال تحول الطاقة، وشركة“حسن علام للمرافق”، اتفاقية حق الانتفاع التى تستمر لمدة 25 عاماً لمشروع طاقة الرياح فى مصر بسعة 1.1 جيجاوات، باستثمار يصل إلى 1.5 مليار دولار.
وقالت“أكوار باور”، فى بيان، إنه بموجب الاتفاقية، سيعمل التحالف خلال مرحلة تطوير المشروع على استكمال دراسات الموقع، وتأمين تمويل المشروع الذى سيقع بمنطقتى خليج السويس وجبل الزيت، وسيكون المشروع الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة من الرياح فى منطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية فى العالم.
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وسيتم تصميم المشروع لاستخدام أحدث تقنيات توربينات الرياح التى يصل ارتفاع التوربينات بها لنحو 220 متراً، لتكون الأعلى ارتفاعاً فى منطقة خليج السويس، ما يساعد على استخدام الأراضى المخصصة للمشروع على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابعت الشركة:“عند اكتماله، سيخفض المشروع 2.4 مليون طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون سنوياً، وسيوفر الكهرباء لنحو 1.08 مليون وحدة سكنية”.
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