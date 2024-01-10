مارك زوكربيرج يبدأ مشروعًا خاصًا لتربية الماشية في جزيرة نائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف الملياردير والمؤسس المشارك شركة“ميتا“،“مارك زوكربيرج”، عند بدء مشروع خاص لتربية الأبقار والذي وصفه بأنه“الأكثر لذة وشهية”، في منتجعه بجزيرة كاواي التابعة لولاية هاواي.
وكتب“زوكربيرج” في منشور عبر“إنستجرام” مصحوب بصور لتناوله اللحوم، أنه بدأ بتربية الماشية بمزرعة كولاو في كاواي، حيث يهدف لإنتاج بعض أفضل أنواع لحوم البقر في العالم.
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وأضاف أن ابنتيه تساعدان في زراعة الأشجار ورعاية الماشية، مشيرًا إلى أن مشروعه الخاص لا يزال في البداية وأنه“الأكثر لذة وشهية” من بين جميع مشاريعه.
وتباينت ردود فعل المتابعين على منشور“زوكربيرج”، حيث قال بعضهم مازحًا إنه“على الأقل لم يربي اللاما” في إشارة إلى اسم نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تطوره“ميتا” لمنافسة“شات جي بي تي”.
في المقابل، انتقده البعض بسبب ما قالوا إنه“تأثير بيئي سلبي” لتربية الماشية، حيث يعتقد مراقبون أن الأبقار تتسبب في 4% من الغازات الدفيئة حول العالم، ويدعو مشاهير أمثال الملياردير“بيل جيتس” إلى الاعتماد بشكل أكبر على اللحوم المصنعة
المصدر:
MENAFN10012024000202011048ID1107705592
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