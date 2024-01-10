مارك زوكربيرج يبدأ مشروعًا خاصًا لتربية الماشية في جزيرة نائية

MENAFN - Al-Borsa News) كشف الملياردير والمؤسس المشارك شركة“ميتا“،“مارك زوكربيرج”، عند بدء مشروع خاص لتربية الأبقار والذي وصفه بأنه“الأكثر لذة وشهية”، في منتجعه بجزيرة كاواي التابعة لولاية هاواي.

وكتب“زوكربيرج” في منشور عبر“إنستجرام” مصحوب بصور لتناوله اللحوم، أنه بدأ بتربية الماشية بمزرعة كولاو في كاواي، حيث يهدف لإنتاج بعض أفضل أنواع لحوم البقر في العالم.

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وأضاف أن ابنتيه تساعدان في زراعة الأشجار ورعاية الماشية، مشيرًا إلى أن مشروعه الخاص لا يزال في البداية وأنه“الأكثر لذة وشهية” من بين جميع مشاريعه.

وتباينت ردود فعل المتابعين على منشور“زوكربيرج”، حيث قال بعضهم مازحًا إنه“على الأقل لم يربي اللاما” في إشارة إلى اسم نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تطوره“ميتا” لمنافسة“شات جي بي تي”.

في المقابل، انتقده البعض بسبب ما قالوا إنه“تأثير بيئي سلبي” لتربية الماشية، حيث يعتقد مراقبون أن الأبقار تتسبب في 4% من الغازات الدفيئة حول العالم، ويدعو مشاهير أمثال الملياردير“بيل جيتس” إلى الاعتماد بشكل أكبر على اللحوم المصنعة

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