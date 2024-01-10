البنك المركزي: تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 34.2% في ديسمبر الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليصل إلى 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023.
وأضاف في بيان له اليوم أنه -وفقا لمؤشراته- فقد سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023.
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وتابع سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يناير 2024، معدلاً شهرياً بلغ 1.4% في ديسمبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في نوفمبر2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 33.7% في ديسمبر 2023 مقابل 34.6% في نوفمبر 2023.
المصدر:
MENAFN10012024000202011048ID1107705591
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