البنك المركزي: تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 34.2% في ديسمبر الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليصل إلى 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023.

وأضاف في بيان له اليوم أنه -وفقا لمؤشراته- فقد سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023.

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وتابع سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يناير 2024، معدلاً شهرياً بلغ 1.4% في ديسمبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في نوفمبر2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 33.7% في ديسمبر 2023 مقابل 34.6% في نوفمبر 2023.

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