رئيس الوزراء يبحث مع ميرسك العالمية تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، محورية ملف أمن وسلامة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر للأمن القومي المصري، وذلك في ضوء ارتباطه الوثيق بقناة السويس، وأن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في البحر الأحمر .. مشيرًا الى أنه وبالرغم من التأثير المباشر لتلك الأحداث على مصالح مصر، إلا أننا نقدر أهمية تفسيرها في سياقها، وأنها ترتبط بشكل مباشر بالحرب في قطاع غزة، التي يجب وقفها، وهو الأمر الذي يتعين أخذه في الحسبان.

جاء ذلك خلال بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مسئولي مجموعة“ميرسك العالمية” P، سُبل تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وكل من فينسنت كليرك، المدير التنفيذي لمجموعة“ميرسك العالمية”، ورباب بولس، عضو المجلس التنفيذي، نائبة الرئيس التنفيذي لشئون العمليات والبنية التحتية للمجموعة، وكاميلا هولتس، رئيس العلاقات العامة والتشريعية للمجموعة، وهاني النادي، ممثل مجموعة شركات ميرسك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موضوعات“الموانئ البرية” تُحصل 600 ألف دولار الدفعة الأولى من امتياز ميناء أكتوبر البنك المركزي: تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 34.2% في ديسمبر الماضي التضخم السنوى يواصل التباطؤ فى ديسمبر.. و((الشهرى)) يتسارع

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تتحسب من مساعي تحويل منطقة البحر الأحمر لبؤرة صراع إقليمي جديد، وقلقها من أن تتوسع الحرب في غزة على مستوى المنطقة، في ضوء ما تشهده من تصعيد مستمر، وهو ما عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقاءاته مع العديد من المسئولين الدوليين.

وشدد مدبولي على سعي مصر المستمر لوقف الحرب الحالية في قطاع غزة، لما لذلك من انعكاسات على الأوضاع الأمنية والاقتصادية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مؤكداً أنه لا يمكن لأحد تجنب الآثار السلبية لتلك الحرب. كما شدد على أن الجهود المصرية تأتي في إطار رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين عبر إقامة الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، أكد الفريق أسامة ربيع، تطلع هيئة قناة السويس إلى عودة الاستقرار الأمني لمنطقة باب المندب، على ضوء الأحداث الأخيرة، وكذا رغبة الهيئة في زيادة أوجه التعاون مع مجموعة“ميرسك العالمية”.

وبدوره، أكد فينسنت كليرك، المدير التنفيذي لمجموعة“ميرسك العالمية”، أهمية الأمن في منطقة البحر الأحمر، وضرورة توفير الحماية اللازمة للسفن، وكذا الانعكاسات السلبية لهذا الأمر على الاقتصاد العالمي .. وتطرق كليرك أيضًا خلال اللقاء إلى الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي، وما تمثله من تهديد لأمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وتطلع المجموعة لاستئناف رحلاتها البحرية، من خلال البحر الأحمر، مروراً بقناة السويس، في أقرب فرصة ممكنة، وذلك في ضوء ما توفره القناة من تكلفة ووقت.

وخلال اللقاء، أعرب فينسنت كليرك، عن تقديره لجهود مصر المستمرة لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكداً أهمية توفير الأمن البحري في منطقة باب المندب، في ضوء التكلفة الكبيرة للجوء للممرات البحرية البديلة مقارنة بقناة السويس. وأشار إلى دعم الجهود المصرية لتحقيق الاستقرار واستعادة الأمن في منطقة البحر الأحمر، منتقدًا الهجمات العشوائية على السفن في منطقة البحر الأحمر.

وأكد فينسنت كليرك التزام الشركة بالتعاون مع مصر، وذلك بالنظر لما يمثله هذا التعاون من أهمية لنشاط الشركة، متطلعاً لمزيد من أوجه التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء استمرار التواصل والتعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، تحقيقاً للمصالح المشتركة.

علي جانب آخر أشاد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء بالتعاون القائم والمتنامي بين مجموعة“ميرسك العالمية” وهيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات النقل، من خلال محطة حاويات الشركة بمنطقة شرق التفريعة، وكذا المشروعات الواعدة في مجال الطاقة النظيفة لتموين سفن الشركة بالوقود الأخضر .. مؤكدًا أن التعاون في مجال تزويد سفن الشركة بالوقود الاخضر يتسق وجهود الدولة في مواجهة تحديات تغير المناخ، وبما يتماشى مع الجهود الدولية في هذا الشأن.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى زيارة رئيس هيئة قناة السويس إلى الدنمارك، وكذا مسئولي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرًا للمشاركة في الاحتفال بتدشين أول سفينة للشركة تُمون بالوقود الاخضر وتمر من قناة السويس في طريقها من آسيا إلى أوروبا، وكذا اللقاءات المثمرة مع مسئولي الشركة على هامش الاحتفالية، مثمنًا ما أسفرت عنه الزيارة من اتفاق لتعزيز مجالات التعاون لتطوير محطة حاويات الشركة، وكذلك التعاون في مجالات تخريد السفن، وتصنيع القاطرات، بما يتضمنه من تعزيز خبرة التصنيع وتدريب العمالة.

المصدر: