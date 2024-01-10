ماذا حدث لطفرة الاستثمار فى الذكاء الاصطناعى؟

MENAFN - Al-Borsa News) يعتقد العديد من الاقتصاديين، أن الذكاء الاصطناعى التوليدى على وشك تغيير الاقتصاد العالمى، إذ تقول ورقة بحثية نشرها إيجى إرديل وتاماى بيسيروجلو، من شركة“إيبوش” للأبحاث، العام الماضى، إن“النمو الهائل”، مع زيادة الناتج المحلى الإجمالى، أصبح معقولاً مع وجود ذكاء اصطناعى قادر على استبدال العمل البشرى على نطاق واسع.

ويتوقع إريك برينجولفسون، من جامعة ستانفورد، أن يؤدى الذكاء الاصطناعى إلى“زيادة الإنتاجية فى الأعوام المقبلة”.

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لكى يحدث مثل هذا التحول الاقتصادى، تحتاج الشركات إلى إنفاق مبالغ كبيرة على البرامج والاتصالات والمصانع والمعدات الجديدة، مما يمكّن الذكاء الاصطناعى من الدخول فى عمليات الإنتاج الخاصة بها.

كان الازدهار الاستثمارى ضروريًا للسماح للاختراقات التكنولوجية السابقة، مثل الجرار أو الكمبيوتر الشخصى، بالانتشار عبر الاقتصاد.

بين عامى 1992 و1999، قفز الاستثمار الأمريكى غير السكنى بنسبة 3% من الناتج المحلى الإجمالى، مثلاً، مدفوعًا بشكل كبير بالإنفاق الإضافى على تقنيات الكمبيوتر.

ومع ذلك، هناك دلائل قليلة حتى الآن على تفاخر الذكاء الاصطناعى، فالإنفاق الرأسمالى الذى تقدمه الشركات حول العالم يعد ضعيفاً بشكل ملحوظ.

بعد تباطؤ النمو فى الأعوام السابقة لجائحة كورونا، ارتفع الإنفاق الرأسمالى للشركات مع رفع عمليات الإغلاق.

وفى أوائل 2022، كان يرتفع بمعدل يبلغ حوالى 8% سنويًا، فيما سيطر مزاج من التفاؤل التقنى على بعض الشركات، وسعى البعض الآخر إلى تعزيز سلاسل التوريد، ثم تباطأ فى وقت لاحق من نفس العام، بسبب آثار عدم اليقين الجيوسياسى وارتفاع أسعار الفائدة.

عشية إصدار شركة“أوبن إيه آى” لـ”تشات جى بى تى – 4′′ فى مارس 2023، كان الإنفاق الرأسمالى العالمى ينمو بمعدل سنوى يبلغ حوالى 3%.

اليوم، تكثف بعض الشركات الإنفاق مرة أخرى لاغتنام ما تعتبره فرصة هائلة فى الذكاء الاصطناعى، حيث يعتقد خبراء الأرصاد هذا العام أن إنفاق“مايكروسوفت” (بما فى ذلك البحث والتطوير) ربما يرتفع بنحو 20%، ومن المقرر أن يرتفع إنفاق“إنفيديا” بنسبة تزيد عن 30%.

وأفاد مارك زوكربيرج، رئيس شركة“ميتا بلاتفورمز”، نهاية العام الماضى، أن“الذكاء الاصطناعى سيكون أكبر مجال استثمارى لنا فى 2024، خاصة فى مجالى الهندسة والموارد الحاسوبية”.

مع ذلك، تعد هذه الخطط أكثر تواضعاً فى أماكن أخرى، فباستثناء الشركات التى تقود ثورة الذكاء الاصطناعى، مثل“مايكروسوفت” و”إنفيديا”، تخطط الشركات التابعة لمؤشر“ستاندرد أند بورز 500” لرفع نفقاتها الرأسمالية بحوالى 2.5% فقط فى 2024، وهو ما يتماشى مع التضخم.

الوضع أكثر قتامة فى الاقتصاد بشكل عام، حيث يقدم مؤشر تعقب“النفقات الرأسمالية” التابع لبنك“جولدمان ساكس” صورة لنفقات الشركات، إضافة إلى التلميح إلى النوايا المستقبلية.

وفى ظل كل هذه الإثارة المثارة حول إمكانات الذكاء الاصطناعى التوليدى، فهل يمكن القول بأن الإنفاق على تقنيات المعلومات يرتفع على الأقل؟

ليس تمامًا، فقد انخفض استثمار الشركات الأمريكية فى“معدات وبرامج معالجة المعلومات” بنسبة 0.4% فى الربع الثالث من 2023، على أساس سنوى، ويمكن ملاحظة اتجاهات مماثلة على الصعيد العالمى.

ووفقًا لبيانات الحسابات القومية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والتى تصل إلى الربع الثالث من 2023، فإن الإنفاق الاستثمارى، بما فيها الخاص بالحكومات، ينمو بشكل أبطأ مما كان عليه فى أعوام ما قبل الوباء.

وفى ظل ضعف النفقات الرأسمالية، لا غرابة أن يكون هناك القليل من العلامات على تحسينات الإنتاجية، وفقًا لمقياس الوقت الفعلى والمستمد من استطلاعات مديرى المشتريات.

يشير مسح رسمى فى اليابان إلى ارتفاع حاد فى النفقات الرأسمالية فى المستقبل، بعد أعوام من التباطؤ، ومع ذلك، ربما يعكس هذا الارتفاع عوامل خاصة بهذا البلد، مثل إصلاحات إدارة الشركات.

وفى معظم الأماكن خارج أمريكا، يكون الوضع أقل تشجيعًا، فتدهور التوقعات الخاصة بالاقتصاد الأوروبى لا تساعد، كما تخطط الشركات البريطانية لرفع نفقاتها الرأسمالية بنسبة 3% فقط خلال العام المقبل، مقارنة بـ10% عند سؤالها فى أوائل 2022.

هذه الاتجاهات تشير إلى أحد أمرين:

الأول هو أن الذكاء الاصطناعى التوليدى لم يؤت ثماره، حيث تفضل شركات التكنولوجيا الكبرى التكنولوجيا، لكنها تواجه تحديات للعثور على عملاء للمنتجات والخدمات التى أنفقوا عشرات المليارات من الدولارات على إنشائها.

ولن تكون هذه هى المرة الأولى فى التاريخ الحديث التى يبالغ فيها خبراء التكنولوجيا فى تقدير الطلب على الابتكارات الجديدة، إذ يمكن أخذ العملات المشفرة والميتافيرس نماذجاً على ذلك.

يعد التفسير الثانى أقل كآبة، وأكثر احتمالاً، حيث يستغرق اعتماد تكنولوجيات جديدة للأغراض العامة وقتًا طويلاً.

فعلى سبيل المثال،“مايكروسوفت” التى أصدرت نظام تشغيل رائد فى عام 1995، لكن الشركات الأمريكية لم ترفع إنفاقها على البرامج إلا فى أواخر التسعينيات.

ويشير تحليل“جولدمان ساكس” إلى أن 5% فقط من الرؤساء التنفيذيين يتوقعون أن يكون للذكاء الاصطناعى“تأثير كبير” على شركاتهم فى غضون عام إلى عامين، فيما يعتقد 65% أن تأثيره سيظهر خلال الثلاثة إلى الخمسة أعوام القادمة، ولايزال من المرجح أن يغير الذكاء الاصطناعى الاقتصاد، لكن مع أنين ليس دويًا.