65.9 مليون جنيه زيادة بمحفظة قناة السويس للتأمين بفرع السفن خلال 6 شهور

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت محفظة شركة قناة السويس للتأمين زيادة بقيمة 65.9 مليون جنيه بفرع التأمين البحرى وحدات ((أجسام سفن)) خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى2023-2024.

وقال أيمن ناصف، رئيس قطاع أجسام السفن، مدير منطقة القناة والبحر الأحمر بشركة قناة السويس للتأمين، إن محفظة أقساط الفرع بلغت 170.5 مليون خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضى مقابل 104.6 مليون خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى؛ بنمو بلغت نسبته 63%.

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أوضح ناصف، أن حصيلة الأقساط المحققة بالفرع خلال النصف الأول من العام المالى الحالى تجاوزت الخطة المستهدفة للشركة بنهاية يونيو المقبل والتى تقدر بـ 155 مليون جنيه.

فى سياق متصل؛ عزا ناصف الزيادة المحققة إلى تجديد الشركة لعملياتها التأمينية خلال العام الحالى، وفى المقدمة منها أسطولا ((هيئة قناة السويس)) و((المقاولون العرب)) بداية من يوليو الماضى إضافة إلى التأمين على عدد من الوحدات الملاحية الجديدة.

ووفقا لناصف؛ تتضمن وثيقة النقل البحرى أجسام سفن تغطية الوحدات المؤمن عليها ضد جميع الأخطار البحرية من تصادم وغرق وشحوط وجنوح وحريق وغير ذلك، أثناء العمل فى المجرى الملاحى وأثناء الرفع والإنزال وأثناء أعمال الصيانة الدورية، ووفقاً لشروط التأمين البحرى الصادرة عن مكتب التأمين بلندن.

وحققت شركة قناة السويس للتأمين 50% من محفظة أقساطها المستهدفة العام المالى الحالى 2023-2024 خلال ستة أشهر؛ ومن المخطط الوصول بإجمالى المحفظة إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.

وسجلت محفظة الأقساط المحققة بنهاية العام المالى الماضى 2022-2023 نحو 1.375 مليار جنيه؛ فيما بلغت فاتورة التعويضات المسددة لعملاء الشركة نحو 353 مليون جنيه.

وتخطط الشركة للوصول برأسمالها المدفوع إلى 350 مليون جنيه خلال عامين، فيما وافقت مؤخرا على تدعيم رأس المال المدفوع بقيمة 25 مليون جنيه ليصل إلى 275 مليون بدلا من 250 مليون تم تمويلها من الأرباح السنوية للشركة.

ويصل رأس المال المرخص به لشركة قناة السويس حاليا إلى 500 مليون جنيه، ويضم هيكل مساهمى الشركة كلاً من شركة الوادى الأخضر للاستثمار بنسبة 52%، و45% لصالح صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، وتتوزع النسبة الباقية البالغة 3% على مجموعة من المساهمين الأفراد وصندوق العاملين بشركة المقاولون العرب.

على جانب آخر؛ استبعد ناصف وجود تأثيرات التطورات التى تحدث فى مياه البحر الأحمر على أسطول السفن المؤمنة لدى الشركة موضحًا أن أسطول شركة المقاولون يعمل فى المشروعات داخل المياه الإقليمية المصرية فيما لا تقترب الوحدات الخاصة بهيئة قناة السويس من مناطق الخطورة بالبحر الأحمر.

وتوقع ناصف أن تسهم التطورات الحالية فى زيادة تسعير تغطيات التأمين البحرى وحدات نتيجة زيادة المخاطر التى تتعرض لها السفن نتيجة الأحداث الحالية.