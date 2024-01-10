65.9 مليون جنيه زيادة بمحفظة قناة السويس للتأمين بفرع السفن خلال 6 شهور

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت محفظة شركة قناة السويس للتأمين زيادة بقيمة 65.9 مليون جنيه بفرع التأمين البحرى وحدات ((أجسام سفن)) خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى2023-2024.
وقال أيمن ناصف، رئيس قطاع أجسام السفن، مدير منطقة القناة والبحر الأحمر بشركة قناة السويس للتأمين، إن محفظة أقساط الفرع بلغت 170.5 مليون خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضى مقابل 104.6 مليون خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى؛ بنمو بلغت نسبته 63%.
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أوضح ناصف، أن حصيلة الأقساط المحققة بالفرع خلال النصف الأول من العام المالى الحالى تجاوزت الخطة المستهدفة للشركة بنهاية يونيو المقبل والتى تقدر بـ 155 مليون جنيه.
فى سياق متصل؛ عزا ناصف الزيادة المحققة إلى تجديد الشركة لعملياتها التأمينية خلال العام الحالى، وفى المقدمة منها أسطولا ((هيئة قناة السويس)) و((المقاولون العرب)) بداية من يوليو الماضى إضافة إلى التأمين على عدد من الوحدات الملاحية الجديدة.
ووفقا لناصف؛ تتضمن وثيقة النقل البحرى أجسام سفن تغطية الوحدات المؤمن عليها ضد جميع الأخطار البحرية من تصادم وغرق وشحوط وجنوح وحريق وغير ذلك، أثناء العمل فى المجرى الملاحى وأثناء الرفع والإنزال وأثناء أعمال الصيانة الدورية، ووفقاً لشروط التأمين البحرى الصادرة عن مكتب التأمين بلندن.
وحققت شركة قناة السويس للتأمين 50% من محفظة أقساطها المستهدفة العام المالى الحالى 2023-2024 خلال ستة أشهر؛ ومن المخطط الوصول بإجمالى المحفظة إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.
وسجلت محفظة الأقساط المحققة بنهاية العام المالى الماضى 2022-2023 نحو 1.375 مليار جنيه؛ فيما بلغت فاتورة التعويضات المسددة لعملاء الشركة نحو 353 مليون جنيه.
وتخطط الشركة للوصول برأسمالها المدفوع إلى 350 مليون جنيه خلال عامين، فيما وافقت مؤخرا على تدعيم رأس المال المدفوع بقيمة 25 مليون جنيه ليصل إلى 275 مليون بدلا من 250 مليون تم تمويلها من الأرباح السنوية للشركة.
ويصل رأس المال المرخص به لشركة قناة السويس حاليا إلى 500 مليون جنيه، ويضم هيكل مساهمى الشركة كلاً من شركة الوادى الأخضر للاستثمار بنسبة 52%، و45% لصالح صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، وتتوزع النسبة الباقية البالغة 3% على مجموعة من المساهمين الأفراد وصندوق العاملين بشركة المقاولون العرب.
على جانب آخر؛ استبعد ناصف وجود تأثيرات التطورات التى تحدث فى مياه البحر الأحمر على أسطول السفن المؤمنة لدى الشركة موضحًا أن أسطول شركة المقاولون يعمل فى المشروعات داخل المياه الإقليمية المصرية فيما لا تقترب الوحدات الخاصة بهيئة قناة السويس من مناطق الخطورة بالبحر الأحمر.
وتوقع ناصف أن تسهم التطورات الحالية فى زيادة تسعير تغطيات التأمين البحرى وحدات نتيجة زيادة المخاطر التى تتعرض لها السفن نتيجة الأحداث الحالية.
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