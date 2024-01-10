الموانئ البرية تُحصل 600 ألف دولار الدفعة الأولى من امتياز ميناء أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) حصلت هيئة الموانئ البرية والجافة 600 ألف دولار من تحالف شركات ((السويدى إليكتريك – دى بى شينكر)) والتي تمثل الدفعة الأولى من مقابل حق انتفاع لإدارة وتشغيل الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن حق الانتفاع سيكون سنويا طوال فترة استغلال إدارة الميناء البالغة 30 عاما، ليصبح إجمالى المبلغ المقرر تحصيله من التحالف الفائز حوالى 18 مليون دولار غير قابل للزيادة السنوية أو نهاية فترة تسليم الميناء لوزارة النقل.

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وأوضح المصدر، أن الهيئة تستعد للحصول على النسبة المقررة من حجم الإيرادات العامة للميناء والتي ستمثل نحو 12% من قيمة الإيرادات التي تم تحقيقها نتيجة أعمال التداول والتخليص الجمركي القادمة الموانئ البحرية لتخفيف العبء والازدحام عن الأرصفة وتقليل تكاليف الأرضيات والغرامات.

وأشار إلى أن الميناء الجاف حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الحالية فى معدلات التداول والتفريغ والتخليص الجمركي مما ساهم فى ارتفاع معدل الايرادات نتيجة لأعمال التداول للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية عبر خطوط السكك الحديدية.

ومن المقرر تشغيل الميناء على مرحلتين وفقا للجدول الزمنى، فستكون المرحلة الأولى من العام الأول حتى السنة الخامسة بطاقة استيعابية عددها 2 رحلة قطار داخلى بالميناء فى الاتجاهين وساحات تخزين تصل إلى 8352 حاوية مكافئة فى الاتجاهين 20 قدما، و120 حاوية مبردة، وساحة كشف 180 حاوية مكافئة.

بينما المرحلة الثانية تبدأ من السنة الخامسة بعدد 5 قطارات داخل الميناء فى الاتجاهين وبطاقة استيعابية 11616 حاوية مكافئة 20 قدما و120 حاوية مبردة وساحة كشف بطاقة 180 حاوية مكافئة، وتقدر تكلفة مشروع ميناء السادس من أكتوبر الجاف بنحو 176 مليون دولار على مساحة 100 فدان.