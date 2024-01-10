الموانئ البرية تُحصل 600 ألف دولار الدفعة الأولى من امتياز ميناء أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حصلت هيئة الموانئ البرية والجافة 600 ألف دولار من تحالف شركات ((السويدى إليكتريك – دى بى شينكر)) والتي تمثل الدفعة الأولى من مقابل حق انتفاع لإدارة وتشغيل الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن حق الانتفاع سيكون سنويا طوال فترة استغلال إدارة الميناء البالغة 30 عاما، ليصبح إجمالى المبلغ المقرر تحصيله من التحالف الفائز حوالى 18 مليون دولار غير قابل للزيادة السنوية أو نهاية فترة تسليم الميناء لوزارة النقل.
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وأوضح المصدر، أن الهيئة تستعد للحصول على النسبة المقررة من حجم الإيرادات العامة للميناء والتي ستمثل نحو 12% من قيمة الإيرادات التي تم تحقيقها نتيجة أعمال التداول والتخليص الجمركي القادمة الموانئ البحرية لتخفيف العبء والازدحام عن الأرصفة وتقليل تكاليف الأرضيات والغرامات.
وأشار إلى أن الميناء الجاف حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الحالية فى معدلات التداول والتفريغ والتخليص الجمركي مما ساهم فى ارتفاع معدل الايرادات نتيجة لأعمال التداول للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية عبر خطوط السكك الحديدية.
ومن المقرر تشغيل الميناء على مرحلتين وفقا للجدول الزمنى، فستكون المرحلة الأولى من العام الأول حتى السنة الخامسة بطاقة استيعابية عددها 2 رحلة قطار داخلى بالميناء فى الاتجاهين وساحات تخزين تصل إلى 8352 حاوية مكافئة فى الاتجاهين 20 قدما، و120 حاوية مبردة، وساحة كشف 180 حاوية مكافئة.
بينما المرحلة الثانية تبدأ من السنة الخامسة بعدد 5 قطارات داخل الميناء فى الاتجاهين وبطاقة استيعابية 11616 حاوية مكافئة 20 قدما و120 حاوية مبردة وساحة كشف بطاقة 180 حاوية مكافئة، وتقدر تكلفة مشروع ميناء السادس من أكتوبر الجاف بنحو 176 مليون دولار على مساحة 100 فدان.
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