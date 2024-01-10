Thursday, 11 January 2024 03:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الموانئ البرية تُحصل 600 ألف دولار الدفعة الأولى من امتياز ميناء أكتوبر

1/10/2024 2:27:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حصلت هيئة الموانئ البرية والجافة 600 ألف دولار من تحالف شركات ((السويدى إليكتريك – دى بى شينكر)) والتي تمثل الدفعة الأولى من مقابل حق انتفاع لإدارة وتشغيل الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن حق الانتفاع سيكون سنويا طوال فترة استغلال إدارة الميناء البالغة 30 عاما، ليصبح إجمالى المبلغ المقرر تحصيله من التحالف الفائز حوالى 18 مليون دولار غير قابل للزيادة السنوية أو نهاية فترة تسليم الميناء لوزارة النقل.

موضوعات متعلقة رئيس الوزراء يبحث مع“ميرسك” العالمية تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر التضخم السنوى يواصل التباطؤ فى ديسمبر.. و((الشهرى)) يتسارع توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وتشغيل مركز لـ”البيانات الخضراء” في مصر

وأوضح المصدر، أن الهيئة تستعد للحصول على النسبة المقررة من حجم الإيرادات العامة للميناء والتي ستمثل نحو 12% من قيمة الإيرادات التي تم تحقيقها نتيجة أعمال التداول والتخليص الجمركي القادمة الموانئ البحرية لتخفيف العبء والازدحام عن الأرصفة وتقليل تكاليف الأرضيات والغرامات.

وأشار إلى أن الميناء الجاف حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الحالية فى معدلات التداول والتفريغ والتخليص الجمركي مما ساهم فى ارتفاع معدل الايرادات نتيجة لأعمال التداول للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية عبر خطوط السكك الحديدية.

ومن المقرر تشغيل الميناء على مرحلتين وفقا للجدول الزمنى، فستكون المرحلة الأولى من العام الأول حتى السنة الخامسة بطاقة استيعابية عددها 2 رحلة قطار داخلى بالميناء فى الاتجاهين وساحات تخزين تصل إلى 8352 حاوية مكافئة فى الاتجاهين 20 قدما، و120 حاوية مبردة، وساحة كشف 180 حاوية مكافئة.

بينما المرحلة الثانية تبدأ من السنة الخامسة بعدد 5 قطارات داخل الميناء فى الاتجاهين وبطاقة استيعابية 11616 حاوية مكافئة 20 قدما و120 حاوية مبردة وساحة كشف بطاقة 180 حاوية مكافئة، وتقدر تكلفة مشروع ميناء السادس من أكتوبر الجاف بنحو 176 مليون دولار على مساحة 100 فدان.

MENAFN10012024000202011048ID1107705587

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث