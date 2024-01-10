الزراعة الأمريكية: 1.57 مليون طن إجمالى إنتاج العنب نهاية الموسم الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) توقع التقرير الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية ، أن مصر سيبلغ إنتاجها من العنب 1.57 مليون طن بنهاية موسم السوق الحالى البادئ فى أكتوبر والمنتهى فى سبتمبر 2024 بارتفاع طفيف بلغ الـ8 آلاف طن.

كما توقع التقرير، أن ترتفع الصادرات من العنب لتبلغ 170 ألف طن، لأن مصر أصبحت منافس كبير فى سوق العنب خلال العقد الأخير، ويستهدف سوق العنب التصديرى فى مصر دول أساسية كالمملكة المتحدة، وهولندا، وألمانيا، وروسيا.

موضوعاتبيع 76.5 ألف قنطار قطن فى مزاد محافظات الوجه البحرى “السلع التموينية” تعلن عن ممارسة لاستيراد السكر 4 شركات تفوز بتوريد 420 ألف طن قمح مستورد لهيئة السلع التموينية

وأرجع زيادة الصادرات إلى انضمام مصر للاتحاد الدولى لحماية الأصناف الجديدة من النباتات، والذى أدخل لها أنواع جديدة من العنب.

وقال إن الاستقرار فى صادرات العنب بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بعملية التصدير من الزراعة والإنتاج والتعبئة، وكذلك تكاليف الشحن الجوى.

وأشار إلى أن العديد من المزارع خاصة تلك التي لا تستطيع تحمل تكاليف عملية التصدير تحولت إلى نظام السوق المحلية، وخاصة لقطاع التصنيع كالعصائر والمربيات والزبيب وغيرها.

وقال إنه وجود أسطول شحن بأحجام سفن صغيرة لأسواق الاتحاد الأوروبى يمكن أن يساعد في خفض التكاليف ويعزز صادرات العنب المصري إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

أضاف التقرير، أن الزيادة فى الإنتاج يرجع إلى زيادة الطلب الاستهلاكى على العنب، والتربة والمناخ المناسب، والتوسع فى إنتاج أنواع جديدة، واستخدام تقنيات زراعية حديثة، وفتح أسواق تصديرية جديدة.

ولفت إلى أن أن واردات مصر العنب من المتوقع أن تكون قليلة، حيث ستبلغ ألفان طن مثل السنة التسويقية الماضية، وتستورد مصر العنب من جنوب إفريقيا، ولبنان، وإسبانيا، وإيطاليا، وكميات صغير من الولايات المتحدة.

وأشار أن الاستهلاك المحلى من المتوقع أن يصل إلى 1.4 مليون طن مقابل 1.39 مليون طن.

وقدر الخسائر التى تحدث أثناء الحصاد والتوزيع بنحو 25% بسبب طبيعة المنتج الهشة، مشيرًا إلى أن تلك الخسائر تحدث فى المزارع الصغيرة التى تستهدف السوق المحلى.

كما ذكر أن مصر ارتفع إنتاجها من العنب حوالى 60% آخر 10 سنوات، بسبب إدخال عدة أصناف جديدة، وأصول جذرية، وأنشطة معالجات ما بعد الحصاد للتخزين، وكذلك فتح أسواق جديدة للصادرات.

وقال إن العنب واحد من أكثرمحاصيل الفاكهة المزروعة على نطاق واسع في البلاد، في المرتبة الثانية بعد الموالح.

وذكر أن المساحة المزروعة فى مصر كانت 76 ألف فدان نهاية أكتوبر 2023، مقابل 75.6 ألف فدان فى نفس الفترة من العام الماضى.

وتنتشر زراعة العنب في مصر جغرافياً مما يضمن إنتاج أصناف العنب المختلفة حسب المنطقة، وتوافرها بشكل طازج من مايو إلى نوفمبر، خاصة عند استخدام تقنيات الزراعة الحديثة مثل طرق الزراعة المحمية، بالإضافة إلى النضج المبكر للأصناف المختلفة، مثل هذه الممارسات تساعد على تحسين جودة الثمار.