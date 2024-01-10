الزراعة الأمريكية: 1.57 مليون طن إجمالى إنتاج العنب نهاية الموسم الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع التقرير الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية ، أن مصر سيبلغ إنتاجها من العنب 1.57 مليون طن بنهاية موسم السوق الحالى البادئ فى أكتوبر والمنتهى فى سبتمبر 2024 بارتفاع طفيف بلغ الـ8 آلاف طن.
كما توقع التقرير، أن ترتفع الصادرات من العنب لتبلغ 170 ألف طن، لأن مصر أصبحت منافس كبير فى سوق العنب خلال العقد الأخير، ويستهدف سوق العنب التصديرى فى مصر دول أساسية كالمملكة المتحدة، وهولندا، وألمانيا، وروسيا.
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وأرجع زيادة الصادرات إلى انضمام مصر للاتحاد الدولى لحماية الأصناف الجديدة من النباتات، والذى أدخل لها أنواع جديدة من العنب.
وقال إن الاستقرار فى صادرات العنب بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بعملية التصدير من الزراعة والإنتاج والتعبئة، وكذلك تكاليف الشحن الجوى.
وأشار إلى أن العديد من المزارع خاصة تلك التي لا تستطيع تحمل تكاليف عملية التصدير تحولت إلى نظام السوق المحلية، وخاصة لقطاع التصنيع كالعصائر والمربيات والزبيب وغيرها.
وقال إنه وجود أسطول شحن بأحجام سفن صغيرة لأسواق الاتحاد الأوروبى يمكن أن يساعد في خفض التكاليف ويعزز صادرات العنب المصري إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
أضاف التقرير، أن الزيادة فى الإنتاج يرجع إلى زيادة الطلب الاستهلاكى على العنب، والتربة والمناخ المناسب، والتوسع فى إنتاج أنواع جديدة، واستخدام تقنيات زراعية حديثة، وفتح أسواق تصديرية جديدة.
ولفت إلى أن أن واردات مصر العنب من المتوقع أن تكون قليلة، حيث ستبلغ ألفان طن مثل السنة التسويقية الماضية، وتستورد مصر العنب من جنوب إفريقيا، ولبنان، وإسبانيا، وإيطاليا، وكميات صغير من الولايات المتحدة.
وأشار أن الاستهلاك المحلى من المتوقع أن يصل إلى 1.4 مليون طن مقابل 1.39 مليون طن.
وقدر الخسائر التى تحدث أثناء الحصاد والتوزيع بنحو 25% بسبب طبيعة المنتج الهشة، مشيرًا إلى أن تلك الخسائر تحدث فى المزارع الصغيرة التى تستهدف السوق المحلى.
كما ذكر أن مصر ارتفع إنتاجها من العنب حوالى 60% آخر 10 سنوات، بسبب إدخال عدة أصناف جديدة، وأصول جذرية، وأنشطة معالجات ما بعد الحصاد للتخزين، وكذلك فتح أسواق جديدة للصادرات.
وقال إن العنب واحد من أكثرمحاصيل الفاكهة المزروعة على نطاق واسع في البلاد، في المرتبة الثانية بعد الموالح.
وذكر أن المساحة المزروعة فى مصر كانت 76 ألف فدان نهاية أكتوبر 2023، مقابل 75.6 ألف فدان فى نفس الفترة من العام الماضى.
وتنتشر زراعة العنب في مصر جغرافياً مما يضمن إنتاج أصناف العنب المختلفة حسب المنطقة، وتوافرها بشكل طازج من مايو إلى نوفمبر، خاصة عند استخدام تقنيات الزراعة الحديثة مثل طرق الزراعة المحمية، بالإضافة إلى النضج المبكر للأصناف المختلفة، مثل هذه الممارسات تساعد على تحسين جودة الثمار.
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