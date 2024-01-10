مجلس مدينة سان فرانسيسكو الأميركية يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
سان فرانسيسكو/PNN/دعا مجلس مدينة سان فرانسيسكو الأميركية إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى حل لسلام عادل ودائم.
جاء ذلك في قرار صدر عن المجلس، اليوم الأربعاء، إذ حظي بتصويت أغلبية الأعضاء، فصوت لصالحه 8 أعضاء مقابل معارضة ثلاثة، وسط الهتافات المؤيدة للشعب الفلسطيني من المتضامنين الذين تجمعوا في قاعة المجلس دعمًا للقرار.
ودعا قرار مجلس أكبر مدينة أميركية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اتخاذ القرار نفسه والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
MENAFN10012024000205011050ID1107705580
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.