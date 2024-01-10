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مجلس مدينة سان فرانسيسكو الأميركية يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

1/10/2024 2:23:43 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) سان فرانسيسكو/PNN/دعا مجلس مدينة سان فرانسيسكو الأميركية إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى حل لسلام عادل ودائم.

جاء ذلك في قرار صدر عن المجلس، اليوم الأربعاء، إذ حظي بتصويت أغلبية الأعضاء، فصوت لصالحه 8 أعضاء مقابل معارضة ثلاثة، وسط الهتافات المؤيدة للشعب الفلسطيني من المتضامنين الذين تجمعوا في قاعة المجلس دعمًا للقرار.

ودعا قرار مجلس أكبر مدينة أميركية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اتخاذ القرار نفسه والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.


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