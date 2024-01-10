رئيس وزراء إسبانيا يدعو الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) مدريد/PNN/جاء ذلك في كلمة بافتتاح مؤتمر السفراء الثاني في العاصمة مدريد، أشار فيها إلى أن إسبانيا اتخذت“موقفا متزنا” عقب هجمات حركةحماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بعدها.

وقال:“الطريق الذي يجب أن ينتهج حاليًا يتمثل في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وعقد مؤتمر دولي للسلام بمجرد انتهاءالأعمال العدائية، وينبغي التوصل إلى حل جدي ومقنع على أساس صيغة الدولتين بدعم من المجتمع الدولي”.





وأشار إلى سانشيز أن بعض الدول الغربية لا تزال غير معترفة بدولة فلسطين رغم اعتراف أكثر من 130 دولة بها، مضيفًا:“ينبغي البدءبمناقشة جادة لضمان اعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية”.

وأردف:“من الضروري تنفيذ حل يقوم على الاعتراف بدولتين ويضمن تعايش فلسطين وإسرائيل معًا في سلام وأمن، ولا ينبغي أن يدفعالشعب الفلسطيني ثمن تصرفات حماس”.

وأعلنت الحكومة الإسبانية سابقًا أن إحدى أولوياتها هي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها لا تريد القيام بذلك وحدها لذا تسعى لإقناعدول الاتحاد الأوروبي الأخرى بذلك مثل ألمانيا وفرنسا.







