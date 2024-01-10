رئيس وزراء إسبانيا يدعو الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network )
مدريد/PNN/جاء ذلك في كلمة بافتتاح مؤتمر السفراء الثاني في العاصمة مدريد، أشار فيها إلى أن إسبانيا اتخذت“موقفا متزنا” عقب هجمات حركةحماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بعدها.
وقال:“الطريق الذي يجب أن ينتهج حاليًا يتمثل في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وعقد مؤتمر دولي للسلام بمجرد انتهاءالأعمال العدائية، وينبغي التوصل إلى حل جدي ومقنع على أساس صيغة الدولتين بدعم من المجتمع الدولي”.
وأشار إلى سانشيز أن بعض الدول الغربية لا تزال غير معترفة بدولة فلسطين رغم اعتراف أكثر من 130 دولة بها، مضيفًا:“ينبغي البدءبمناقشة جادة لضمان اعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية”.
وأردف:“من الضروري تنفيذ حل يقوم على الاعتراف بدولتين ويضمن تعايش فلسطين وإسرائيل معًا في سلام وأمن، ولا ينبغي أن يدفعالشعب الفلسطيني ثمن تصرفات حماس”.
وأعلنت الحكومة الإسبانية سابقًا أن إحدى أولوياتها هي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها لا تريد القيام بذلك وحدها لذا تسعى لإقناعدول الاتحاد الأوروبي الأخرى بذلك مثل ألمانيا وفرنسا.
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