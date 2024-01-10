نائبة رئيس وزراء بلجيكا: سأقترح على الحكومة مقاضاة إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) بلجيكا/PNN/قالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، إن بلادها لا يمكنها أن تبقى صامتة تجاه المأساة الإنسانية الهائلة في غزة.

وأكدت دي سوتر، أنها ستقدم مقترحا لحكومتها بأن تحذو حذو جنوب أفريقيا في إقامة دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدلالدولية في لاهاي.

وقالت دي سوتر، وهي ممثلة حزب الخضر الفلمنكي في الائتلاف الحاكم، في منشور على منصة“إكس”:“لا يمكن لبلجيكا أن تقف مكتوفةالأيدي وتشاهد المعاناة الإنسانية الهائلة في غزة، وعلينا أن نعمل ضد خطر الإبادة الجماعية".

وأضافت: "أريد من بلجيكا أن تتحرك أمام محكمة العدل الدولية، على غرار ما فعلته جنوب أفريقيا، سأقترح هذا داخل الحكومة البلجيكية".



ومن المقرر أن تُعقد جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في قضية“الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" يومي11 و12 الشهر الجاري.

وسبق أن أعلنت وزارة العدل في جنوب أفريقيا، عن ترأس الوزير رونالد لامولا وفد البلاد في محكمة العدل الدولية في لاهاي، خلال جلسةالاستماع في الدعوى التي رفعتها الدولة الأفريقية ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني فيقطاع غزة.





وقال الوزارة في بيان، الوفد الجنوب الأفريقي سيترأسه لامولا في جلسة الاستماع الأولى للقضية.





وفي بيان، قال لامولا إن بلاده عازمة على إنهاء "الإبادة الجماعية في غزة عبر هذه الدعوى"، لافتا إلى أن جنوب أفريقيا "تستمد القوة منقادة العالم الذين يقفون على الجانب الصحيح من التاريخ".

وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكاتالاحتلال بالتزاماته بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ولفتت الدعوى إلى أن أفعال دولة الاحتلال "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب"، لتدمير الفلسطينيين فيغزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.

وتشير الدعوى إلى أن سلوك دولة الاحتلال، "من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء علىتعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها"، يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.







