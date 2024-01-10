رئيس الوزراء يلتقي نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال لقائه اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية هادي عمرو، العمل نحو وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بالإضافة إلى وقف الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.

وقال رئيس الوزراء: "الأولوية هي الوصول إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري وعاجل في قطاع غزة، وفتح كل المعابر المؤدية إلى القطاع لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية بشكل أكبر، وإعادة الكهرباء والمياه والوقود".

وأضاف اشتية: "يجب وقف كل الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة والإفراج عن الأموال المحتجزة، والتي تضع السلطة على حافة الانهيار بعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، وتشكّل أداة لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة".



