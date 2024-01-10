الاحتلال يعتقل مواطنين ويستولي على مركبة أحدهما في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنين، واستولت على مركبة أحدهما، وحطمت أخرى في الخليل.
وذكت مصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جعفر حسين الحمامدة من منطقة المفقرة بمسافر يطا جنوب الخليل، واستولت على مركبته الخاصة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة وادي السمن جنوب الخليل، واعتقلت المواطن نصار عبد الغني أبو ترك بعد تحطيم مركبته.
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