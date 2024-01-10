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الاحتلال يعتقل مواطنين ويستولي على مركبة أحدهما في الخليل

1/10/2024 2:23:37 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنين، واستولت على مركبة أحدهما، وحطمت أخرى في الخليل.

وذكت مصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جعفر حسين الحمامدة من منطقة المفقرة بمسافر يطا جنوب الخليل، واستولت على مركبته الخاصة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة وادي السمن جنوب الخليل، واعتقلت المواطن نصار عبد الغني أبو ترك بعد تحطيم مركبته.


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