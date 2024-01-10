مستعمرون يحرقون أشجار زيتون وغرفة زراعية غرب سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN/أحرق مستعمرون، اليوم الأربعاء، غرفة زراعية وأشجار زيتون، تعود ملكيتها للمواطن ناجح حرب من بلدة كفر الديك غرب سلفيت.
وأفاد حرب، بأن المستعمرين أشعلوا النيران بالغرفة الزراعية بمنطقة الجفة في الوجه الشمالي من البلدة، وأحرقوا عددا من أشجار الزيتون المعمرة القريبة من الغرفة.
وأضاف، أن هذا هو الاعتداء الخامس من المستعمرين على ممتلكاته، بهدف تهجيره منها، والاستيلاء عليها.
MENAFN10012024000205011050ID1107705574
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.