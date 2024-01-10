Thursday, 11 January 2024 03:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يحرقون أشجار زيتون وغرفة زراعية غرب سلفيت

1/10/2024 2:23:36 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN/أحرق مستعمرون، اليوم الأربعاء، غرفة زراعية وأشجار زيتون، تعود ملكيتها للمواطن ناجح حرب من بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأفاد حرب، بأن المستعمرين أشعلوا النيران بالغرفة الزراعية بمنطقة الجفة في الوجه الشمالي من البلدة، وأحرقوا عددا من أشجار الزيتون المعمرة القريبة من الغرفة.

وأضاف، أن هذا هو الاعتداء الخامس من المستعمرين على ممتلكاته، بهدف تهجيره منها، والاستيلاء عليها.


MENAFN10012024000205011050ID1107705574

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث