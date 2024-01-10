مستعمرون يحرقون أشجار زيتون وغرفة زراعية غرب سلفيت

MENAFN - Palestine News Network ) سلفيت/PNN/أحرق مستعمرون، اليوم الأربعاء، غرفة زراعية وأشجار زيتون، تعود ملكيتها للمواطن ناجح حرب من بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأفاد حرب، بأن المستعمرين أشعلوا النيران بالغرفة الزراعية بمنطقة الجفة في الوجه الشمالي من البلدة، وأحرقوا عددا من أشجار الزيتون المعمرة القريبة من الغرفة.

وأضاف، أن هذا هو الاعتداء الخامس من المستعمرين على ممتلكاته، بهدف تهجيره منها، والاستيلاء عليها.



