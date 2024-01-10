يتضمن نفي قادة حماس.. قناة عبرية تسرب مقترحا لوقف الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN /ذكرت "القناة 13 الإسرائيلية" تفاصيل ما قالت إنه مقترح نسبته إلى قطر يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، حيث يتضمن، نفي قادة حماس من قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، ولو على مراحل، مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي.

ولم يصدر عن الدوحة أي معلومات رسمية أو بيانات في هذا الشأن، فيما لم يجر تأكيد هذا الزعم من مصدر مستقل.

ويبدو المقترح غريبا، حيث ترفض حركة حماس إطلاق السراح الرهائن إلا "بشروطها"، وفقما أعلن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية مؤخرا، وذلك بعدما فشلت العملية العسكرية الإسرائيلية حتى الآن في تحريرهم بالقوة أو إجبار حماس على إطلاق سراح الأسرى العسكريين، وهم الفئة الأكثر أهمية.

و تقول القناة الإسرائيلية، إنه وفقا لـ"مصادر مقربة من المسؤولين في الدوحة ، فقد قامت قطر بصياغة اقتراح سيقدم مساء الأربعاء إلى مجلس الوزراء السياسي الأمني في إسرائيل".

وبموجب الاقتراح المزعوم، تقول "القناة 13 الإسرائيلية"، فإنه“سيتم نفي قادة حماس ، خارج قطاع غزة، وسيتم إطلاق سراح جميع المختطفين، ولو على مراحل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع”

موقف حماس

وسبق أن رفضت حماس أطروحات مشابهة، مشددة على أن إطلاق الرهائن يجب أن يقابله إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

و يعني نفي قادة حماس، أن الحركة لن يكون لها دور مؤثر في إدارة قطاع غزة، بعد الحرب، وهو أمر ترفضه أيضا الحركة التي قالت إنها منفتحة على المشاركة في حكومة وحدة وطنية.

و قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، يوم الثلاثاء، في قطر "إنهم (إسرائيل) لن يستعيدوا رهائنهم أبدا إلا إذا تم إطلاق سراح جميع أسرانا في سجون الاحتلال".

و أطلقت حماس سراح حوالي نصف الرهائن خلال وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا في نوفمبر، وسعى الوسطاء منذ ذلك الحين للتوصل إلى اتفاق بشأن جولة أخرى من تبادل الأسرى، يرافقها وقف القتال.

و بالإضافة إلى المدنيين، تحتجز حماس وجماعات مسلحة أخرى جنودا إسرائيليين. وتصر حماس على وقف اطلاق النار قبل التفاوض على إطلاق سراح الرهائن، وهو مطلب ترفضه إسرائيل تماما.

من ناحيتها قالت هيئة شؤون المختطفين والمفقودين الإسرائيلية: "إن التقارير حول الصفقة الجديدة التي سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء تبعث بعض الأمل في نفوس العائلات القلقة على مصير أحبائها الذين يموتون في أنفاق حماس منذ عام 2013".

وأضافت:“ما يقرب من 100 يوم وليلة بدون طعام وماء وعلاج طبي منقذ للحياة، وكل يوم يمر تتدهور حالة المختطفين، ونعود ونقول: على مجلس الوزراء الحربي ألا يشغل نفسه بأي شيء سوى عودة المختطفين، نطالبهم بالموافقة على أي صفقة تؤدي إلى إطلاق سراحهم أحياء فورا”

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار للقناة 13 إنه "لا يوجد انفراج في قضية المختطفين".

محادثات القاهرة

وقال مسؤول مصري إن وفدا إسرائيليا وصل إلى القاهرة، يوم الأربعاء، لعقد جولة جديدة من المحادثات مع مصر بشأن احتمال إجراء عملية تبادل للرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل فلسطينيين محتجزين في سجون إسرائيل، بحسب أيوشيتد برس.

وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس.

وتعطلت جهود التفاوض لإجراء عملية تبادل للأسرى بعد اغتيال قيادي بارز في حماس في بيروت الأسبوع الماضي، والذي ألقي فيه باللوم على نطاق واسع على إسرائيل.

وقال مسؤول مصري يوم الأربعاء إن مصر وقطر تسعيان الى إطلاق سراح الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم حماس وجماعات مسلحة أخرى مقابل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من الاسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، لكنه لم يأت على ذكر مصير قادة حماس في القطاع