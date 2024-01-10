مصر تستهدف زيادة الحصيلة من النقد الأجنبي إلى 300 مليار

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

القاهرة – كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، عن مستهدفات الحكومة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي لتحقيق متحصلات تصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030.

تتضمن الوثيقة التي حصلت وكالة الأنباء العربية البرازيلية“ANBA” على نسخة منها، جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار، ومضاعفة معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة لا تقل عن 20 % سنوياً لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول العام نفسه، ورفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20 % سنوياً إلى 45 مليار دولار، وتعزيز معدل نمو إيرادات قناة السويس 10 % سنوياً لتبلغ 26 مليار دولار في عام 2030.

وأشارت الوثيقة إلى أنه من المستهدف خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع مساهمة القطاع الخاص في التوظيف من 60 % في 2022-2023 إلى 90 % بحلول عام 2030، والتحول إلى نموذج للنمو الاقتصادي القائم على التصدير من خلال محاور من بينها إطلاق استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات.

وفقًا للوثيقة سيتم إنشاء 10 مناطق تصدير متخصصة كاملة المرافق والتراخيص، كما سيتم تطوير 10 مجمعات صناعية للتصدير وفق روابط أمامية وخلفية قوية من حيث القيمة المضافة والتوظيف، واستهداف 10 أسواق تصديرية أساسية لزيادة مستويات وصول السلع المصرية إليها، وإنشاء أكاديمية وطنية للتدريب الفني.

وذكرت وثيقة الحكومة المصرية أنه سيتقرر تكليف إدارة المناطق الحرة والصناعية المخصصة لشركات القطاع الخاص بصياغة أساليب جديدة لتقديم الخدمات وإدارة عملية الاتصال بين المستثمرين والحكومة، على غرار عدد من التجارب الدولية الناجحة.

وأعلنت الحكومة أنها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي حقيقي يتراوح بين 6 و8 % خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مقارنة بنمو 3.8 % في العام المالي 2022-2023، وتسعي الحكومة من خلال وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية الجديدة، فإن مصر ستسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ومتوازن مع زيادة التركيز على جودة النمو من خلال تعزيز مساهمة الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج.









©MAHMOUD ELKHWAS/AFP