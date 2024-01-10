قرارات جديدة صادرة عن الحكومة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على استراتيجيَّة قطاع النَّقل للأعوام 2024 – 2028م.وتأتي الاستراتيجيَّة لغايات وضع إطار شامل لتخطيط قطاع النَّقل؛ من أجل الوصول إلى نظام نقل شمولي ومستدام، يتوافق مع ما نصَّت عليه رؤية التَّحديث الاقتصادي والبرنامج التَّنفيذي لها للأعوام 2023 – 2025م.كما تأتي لمواكبة التغيُّرات والتحوُّلات التي شهدها قطاع النَّقل بمختلف أنماطه خلال السَّنوات الماضية، ومعالجة التحدِّيات التي يواجهها، وتعزيز مستوى كفاءته ومساهمته في النَّشاط الاقتصادي.



وقرَّر مجلس الوزراء، الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (252) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.



كما قرَّر المجلس الموافقة على توصيات لجنة النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/أو المخالفين وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، بتسوية (7) قضايا لمكلَّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقِّية عليهم مع أيِّ رسوم أو ضرائب أو نفقات بالإضافة إلى الغرامات الجزائيَّة، خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.



على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) برئاسة وزير الاتِّصال الحكومي، وعضويَّة كلّ من: مدير عام وكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا)، والدّكتور محمَّد مفضِّي المعاقبة، وعوني عوض الدَّاوود، والدكتور هاني أحمد البدري، والمهندسة رنا مروان دبابنة، وممثِّل عن نقابة الصَّحفيين الأردنيين يُسمِّيه مجلس النَّقابة.

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