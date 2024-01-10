مدير عام المرور: قرار رقم 68 يجيز حجز المركبات المخالفة إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعرب العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور عن بالغ شكره وتقديره إلى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لدوره معاليه البارز في تطوير منظومة العمل المروري ورفع معدلات السلامة المرورية، مشيرا أن توجيهات وقرارات معاليه والسعي لتطوير التشريعات، تسهم في توفير السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق وذلك من خلال تنفيذ الانظمة و القوانين للتصدي للمخالفات والسلوكيات المرورية الخاطئة التي تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بالإضافة إلى التعدي على حق السكينة العامة وراحة الآخرين.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمرور، أن القرار رقم 165 لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 68 لسنة 2016 بشأن حالات وشروط حجز المركبات، فإنه يجيز حجز المركبات المخالفة إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً، وإضافة مخالفتين جديدتين بمنع أي إضافة على المركبة من شأنها أن تصدر أصواتاً مزعجة، والثانية بمنع القيادة بتهور وتعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر.