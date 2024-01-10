مدير عام المرور: قرار رقم 68 يجيز حجز المركبات المخالفة إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعرب العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور عن بالغ شكره وتقديره إلى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لدوره معاليه البارز في تطوير منظومة العمل المروري ورفع معدلات السلامة المرورية، مشيرا أن توجيهات وقرارات معاليه والسعي لتطوير التشريعات، تسهم في توفير السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق وذلك من خلال تنفيذ الانظمة و القوانين للتصدي للمخالفات والسلوكيات المرورية الخاطئة التي تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بالإضافة إلى التعدي على حق السكينة العامة وراحة الآخرين.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمرور، أن القرار رقم 165 لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 68 لسنة 2016 بشأن حالات وشروط حجز المركبات، فإنه يجيز حجز المركبات المخالفة إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً، وإضافة مخالفتين جديدتين بمنع أي إضافة على المركبة من شأنها أن تصدر أصواتاً مزعجة، والثانية بمنع القيادة بتهور وتعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر.
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