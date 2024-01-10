البحرين تستضيف ندوة دولية حول التعلم الاجتماعي والعاطفي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استضافت مملكة البحرين ندوة دولية حول التعلم الاجتماعي والعاطفي، نظمها المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بدولة الكويت الشقيقة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين، وذلك بحضور الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، وبمشاركة نخبة من المسئولين والاختصاصيين التربويين في مجال تطوير المناهج من وزارات التربية والتعليم الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والاختصاصيين والأكاديميين والباحثين في مجال التعلم الاجتماعي والعاطفي على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي افتتاح الندوة، ألقى وزير التربية والتعليم كلمة أشاد فيها بمبادرة المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بتنظيم هذه الندوة في إطار الدور المحوري الذي يلعبه المركز باعتباره إحدى لبنات الوحدة والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكّداً تشرّف مملكة البحرين، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، باستضافة مثل هذه الفعاليات التي تسهم في الارتقاء بالنظم التعليمية في الدول الخليجية بما يعود بالنفع على جودة طرائق التدريس والتحصيل العلمي والمعرفي لأبنائنا الطلبة في مختلف المراحل الدراسية.



وأكد الوزير أن مثل هذه الندوات والمؤتمرات تكتسي أهمية بالغة، بما تطرحه من موضوعات تربوية معاصرة، وما توفره من منابر وفرص لصناع السياسات التعليمية والاختصاصيين والخبراء التربويين للقاء وتبادل الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات التي تواكب أحدث الاتجاهات التربوية في العالم، بالإضافة إلى كونها مناسبة لاستعراض وتبادل التجارب والخبرات الدولية في هذا المجال مما يمكّن من تطوير قدرات وخبرات الفاعلين من أجل استثمارها في الرفع من جودة ونجاعة أداء المنظومات التربوية.



ثم ألقى الدكتور محمد الشريكة مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج كلمة عبّر فيها عن سعادته باستضافة مملكة البحرين لهذه الندوة وبحضور وزير التربية والتعليم، والذي يؤكد اهتمام المملكة بنشاطات المركز، مشيراً إلى أنّ هذه الندوة الدولية تنعقد في إطار سلسلة الفعاليات التربوية الدولية التي ينظمها المركز بهدف متابعة المستجدات التربوية على الساحة الدولية، ورصد الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال التعليم، من أجل التعرف عليها، ومحاولة الاستفادة منها في إثراء جهود تطوير التعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، وإتاحة مزيد من الفرص للتعاون وتبادل الخبرات والأفكار بين الاختصاصيين التربويين في هذه الدول ونظرائهم من دول العالم.



وأضاف الشريكة أنّ المركز يسعى من خلال تنظيم هذه الندوة إلى تسليط الضوء على موضوع "التعلم الاجتماعي والعاطفي"، بوصفه أحد التوجهات العالمية الحديثة في مجال التعليم، وإبراز أهميته بالنسبة لطلاب المدارس، وتأثيراته الإيجابية على الأصعدة الأكاديمية والشخصية والمهنية والاجتماعية؛ والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في مجال تطوير وقياس المهارات الاجتماعية والعاطفية لدى الطلاب؛ بالإضافة إلى تعرف أساليب واستراتيجيات إدماج كفايات التعلم الاجتماعي والعاطفي في المناهج الدراسية، والأنشطة المدرسية، وأساليب التعليم والتعلم.



وخلال الندوة، ناقش المشاركون ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان "التعلّم الاجتماعي والعاطفي: مفهومه وأهميته"، قدّمتها الأستاذة الدكتورة إيمان الرويثي أستاذ التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود والمستشارة في هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والورقة الثانية بعنوان "التجارب الناجحة في مجال تطوير وقياس مهارات التعلّم الاجتماعي والعاطفي لدى الطلاب، قدّمتها الدكتورة نويمي لودونيه مديرة البرامج بإدارة التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والورقة الثالثة بعنوان "أساليب واستراتيجيات إدماج كفايات التعلّم الاجتماعي والعاطفي في التعليم"، قدّمها الدكتور مايكل دونلي الأستاذ المشارك بجامعة باث في إنجلترا بالمملكة المتحدة الصديقة.