جلالة الملك المعظم يهنئ سلطان عمان بذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم في سلطنة عمان.

وأعرب جلالته في البرقية عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لأخيه سلطان عمان بهذه المناسبة، سائلًا المولى جل وعلا أن يديم على جلالته موفور الصحة وتمام العافية وعلى سلطنة عمان وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة، مشيدًا جلالته أيده الله بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات، مؤكدًا طلع جلالته الدائم على مواصلة تعميق هذه العلاقات الراسخة والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.