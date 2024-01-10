جلالة الملك المعظم يهنئ سلطان عمان بذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم في سلطنة عمان.
وأعرب جلالته في البرقية عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لأخيه سلطان عمان بهذه المناسبة، سائلًا المولى جل وعلا أن يديم على جلالته موفور الصحة وتمام العافية وعلى سلطنة عمان وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة، مشيدًا جلالته أيده الله بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات، مؤكدًا طلع جلالته الدائم على مواصلة تعميق هذه العلاقات الراسخة والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
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