مهرجان ربيع الثقافة في نسخته 18 ينطلق يناير الجاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلنت هيئة البحرين للثقافة والآثار، مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث ومسرح الدانة، وبالتعاون مع مساحة الرواق للفنون والبارح للفنون التشكيلية وآرت كونسبت ومركز لافونتين للفن المعاصر عن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء في مسرح البحرين الوطني، وحضره الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، والشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، إضافة إلى عددٍ من السفراء ومجموعة من شركاء وداعمي المهرجان والإعلاميين.

وقال الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار: "يتجدد اللقاء في مهرجان ربيع الثقافة في نسخته الثامنة عشرة، هذا العام 2024م والذي يمتد ممّا بين شهري يناير ومارس، إذ يواصل المهرجان إثراء الحراك الثقافي في مملكة البحرين كواحد من أبرز المواسم الثقافية في المملكة"، مضيفًا: "ربيع الثقافة هو أكثر من مجرد أنشطة ثقافية هادفة، هو مساحات للقاء الإنساني وفرصة لكي نعزز جسور التواصل ما بين حضارتنا والحضارات من حول العالم".

وأشاد بالتعاون البنّاء المستمر مع كافة المؤسسات والمراكز الثقافية لإثراء محتوى المهرجان، مجددًا الشكر لكافة داعمي المهرجان والمساهمين فيه من سفارات صديقة، مؤكدًا أن النجاح في مهرجان ربيع الثقافة يعود إلى روح العمل المشترك بين كافة محبي المجال الثقافي في مملكة البحرين.

من جهته، قال السيد محمد الأنصاري رئيس الفعاليات والتسويق في مسرح الدانة: "يسعدنا المشاركة في النسخة الثامنة عشرة من مهرجان ربيع الثقافة لنساهم في تعزيز الحركة الفنية والثقافية في المملكة، حيث أن مسرح الدانة، وكونه وجهة ترفيهية بارزة في مملكة البحرين، يتشارك رؤية وأهداف مهرجان ربيع الثقافة في دفع عجلة السياحة في البلاد بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، وسنستمر في العمل جنبًا إلى جنب مع جميع القطاعات المعنية لتحقيق هذه الرؤية، ونتطلع إلى نجاح إقامة الفعاليات القادمة التي سيستضيفها مسرح الدانة وغيرها من أنشطة ربيع الثقافة في جميع أنحاء المملكة".

ويحظى مهرجان ربيع الثقافة الثامن عشر برعاية استراتيجية من قبل مجلس التنمية الاقتصادية، ورعاية ذهبية من صندوق العمل (تمكين)، ورعاية فضية من ألمنيوم البحرين (ألبا) وبنك البحرين والكويت وبنك البحرين الوطني. كما يساهم في برنامج المهرجان عدد من السفارات لدى مملكة البحرين وهي سفارات كل من: والولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، فرنسا، اليابان.

وينطلق مهرجان ربيع الثقافة بداية من يوم 11 يناير مع حفلٍ استثنائي على خشبة مسرح البحرين الوطني يحتفي بفن الصوت البحريني ويقدمه الفنان القدير أحمد الجميري مع فرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو زياد زيمان.

وتشهد خشبة المسرح الوطني سلسلةً من العروض خلال المهرجان، فيقدم المايسترو البحريني وحيد الخان حفل "العودة للحياة"، كاشفًا النقاب عن بعض أعماله التي تُعرض للمرة الأولى في المملكة، كما يحتفي "أخطبوط العود" الفنان الدكتور عبادي الجوهر بالآلة التي اشتُهر بها في أوساط الوطن العربي والعالم، في ليلةٍ تُخاطب فيها أوتار العود قلوب المستمعين، وفيما يُحيي الفنانان القديران خالد الشيخ وهدى عبدالله أمسية "غناوي الشوق" في رحلةٍ تعبر حدود الزمن والذاكرة.



أما مسرح الدانة فيقدم من على خشبة مسرح البحرين الوطني مجموعةً من العروض التي لا تفوت، وتستضيف خشبة المسرح قصة كوكب الشرق أم كلثوم في عملٍ مسرحي باللغة الإنجليزية يمزج ما بين المسرح والموسيقى ويأخذنا باليه "ألف حكاية" في رحلةٍ عبر الطفولة، مستحضرًا شخصياتنا المحبوبة من علاء الدين حتى سندريا، فيما تستضيف خشبة مسرح الدانة مجموعة من العروض العالمية المتنوعة، مع حفلٍ لفرقة مارون 5، وحفل للمايسترو وعازف الكمان أندري ريو مع أوركسترا يوهان شتراوس، وعرضٍ يضم أيقونات الكوميديا تريفور نواه وكيفن هارت.



وستكون الصالة الثقافية ضمن مهرجان الربيع محطة رئيسية مع استضافتها للعديد من العروض. والبداية مع كورال روح الشرق من مصر، التي تقدم مجموعة من الأغاني الكلاسيكية والمعاصرة، وتستضيف أيضًا الفنانة لين الفقيه، التي ذاع صيتها واشتهرت بأغانيها المعبرة عن روح الوطن والهوية. ومن بولندا، تستضيف الصالة ثنائي العزف على الأكورديون المعروفَين بـاسم "فيس 2 فيس"والحاصلين على أكثر من 60 جائزة من مختلف المسابقات الدولية.



وتحتفي هيئة البحرين للثقافة والآثار، بالتعاون مع سفارة إيطاليا، بالمسيرة الثرية للموسيقار جياكومو بوتشيني، رائد مشهد الأوبرا في القرن العشرين، كما تستضيف الصالة بالتعاون مع سفارة فرنسا الفنان سكايغي لتقديم عرض يجمع الموسيقى بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبمشاركة الفنان البحريني حسن حجيري، وعرض آخر بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية يحتفل بالذكرى الخمسين لفن الهيب هوب.



كما تحتضن الصالة الثقافية عروضًا تمزج ما بين الموسيقى والفنون الأخرى، حيث تقيم فرقة ذا بلاك بلوز برذرز عرضًا ملؤه الإثارة، في قالبٍ يجمع الفنون البهلوانية بالموسيقى، وتُحيي الصالة أيضًا عمل شيكسبير الخالد "روميو وجولييت"، في عرضٍ معاصر يمزج ما بين روح الماضي والحاضر.



وسيشهد متحف موقع قلعة البحرين احتفالاً بمناسبة مرور 16 عامًا على افتتاحه، عبر أمسيةٍ موسيقيةٍ أصيلة مع فرقة محمد بن فارس، تحتفي بمتحف الموقع المسجل على قائمة اليونسكو التراث العالمي. ومن جانبٍ آخر، سيشهد مسار اللؤلؤ المُدرَج أيضًا على قائمة التراث العالمي احتفالاً بمناسبة تدشين معارض المسار.



ويحتضن مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث عروضاً متنوعة منها مسرحية "غزال عكا" للممثلة والكاتبة رائدة طه، التي تتناول فيها فصولاً من حياة الروائي والصحفي الفلسطيني الراحل غسان كنفاني، أمسية الفنانة المصرية الشابة نسمة محجوب في "ليلة أرومة" التي تقدم فيها مزيجًا من الموسيقى الطربية والمعاصرة، ويستضيف المركز كذلك الموهبة الصاعدة أروى السعودية، لإحياء فن الموشحات العربية في قالبٍ موسيقي طربي، كما يحتفي المركز بمئوية سيد درويشٍ مع الفنان والملحن المصري محمد محسن.



وعلى صعيد المعارض الفنية، فتُقام النسخة الخمسون من معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية هذا العام، محتفلةً باليوبيل الذهبي، ومحتفيةً بإنجازات الفنانين البحرينيين السابقين والحاليين، بينما يستضيف مركز الفنون بالتعاون مع سفارة اليابان معرض "أنا أحب السوشي"، الذي يوظف السوشي باعتباره جزءًا هامًا من ثقافة الواشوكو المدرجة على قائمة التراث العالمي غير المادي لليونسكو.



ويحتضن مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث في ذاكرة المكان – عمارة بن مطر معرض "مُختارات" للفنان فيصل سمرة، ومعرضًا آخر في بيت الشعر – إبراهيم العريض للمنظمة اللبنانية "إنعاش"، والتي تُعنى بتدريب وتمكين المرأة وتُنتج أجود المنتجات الحِرَفية اليدوية، وتُنظم مساحة الرواق معرضًا للفنانَين غادة خنجي وإسكندر دواني يستعرضان فيه برنامج "تطبيق 002" للإقامة الفنية.



أما البارح للفنون التشكيلية فيستضيف عدة معارض بداية من معرض " هي قِصَصٌ أربع" بالتعاون مع بحرين جاليري وتشارك فيه الفنانات ضوى آل خليفة، وهلا آل خليفة، ولولوة آل خليفة، ومروة آل خليفة، ومعرض"أسود، أبيض، أخضر، أحمر "، ومعرض "غابت، فظهرت" للفنانة نوف الرفاعي، بينما يستضيف آرت كونسيبت معرضًا عابرًا للفنون، يحول فيه الفنان حكيم العاقل حركة الراقصين وألحان الموسيقى إلى عرضٍ بصري يدعو للتأمل.



أما مركز لافونتين للفن المعاصر، فيقيم جلسةً تجمع المصور الألماني رانيير هارتل والمؤلف البريطاني تيم ماكنتوش-سميث، في أول لقاء للمستشرقَيْن اللذين لم يسبق لهما الالتقاء قط، رغم عيشهما في اليمن خلال نفس الفترة، وذلك لمشاركة تجاربهما وذكرياتهما، وتتزامن الجلسة مع معرضٍ للمصور الألماني، وتوقيع كتاب "العرب: 3000 عام من تاريخ الشعوب والقبائل والإمبراطوريات".



ويتضمن مهرجان ربيع الثقافة هذا العام عددًا من الفعاليات الفكرية والأدبية والأمسيات الشعربية. فمتحف موقع قلعة البحرين سيكون مساحة لإقامة أمسية وتدشين لكتابي "رذاذُ الدهشة" و"ذَرُوها" للشاعر البحريني عبدالحميد القائد والإعلامي البحريني والشاعر صالح يوسف.

أما مركز الشيخ إبراهيم في بيت الشعر - إبراهيم العريض، فيستضيف الشاعرة والناقدة الأردنية الدكتورة مها العتوم، في أمسية "المرأة في مواجهة الشعر"، ويستضيف كذلك الكاتب والإعلامي السوري هاني نديم في أمسية تحت عنوان "ذئبٌ بذراع واحدةٍ يقضم الليل".

ويواصل المركز تقديم محاضراته ضمن المهرجان فيستضيف في بيت عبدالله الزايد لتراث البحرين الصحفي مدير قناتَي "العربية" و"العربية الحدث" ممدوح المهيني، كما يستضيف الكاتب الأردني الأمريكي بشار جرار لمناقشة آخر الاتجاهات في المعلومات المضللة والمناهج الجديدة لتعزيز البيئة الإعلامية.

وستستضيف قاعة مركز الشيخ إبراهيم، السيد نبيل عمرو مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الثقافة والإعلام، والدكتور صلاح الدين البشير، إضافةً للفنانة سهى شومان مؤسِسة ورئيسة دارة الفنون بالأردن، في محاضرةٍ بعنوان "هناك ضوء لا ينطفئ".



ويعود واكثون الآثار هذا العام في جولةٍ على امتداد 5 كيلومترات تمر بمواقع تلال المدافن، كما تتواصل جولات ربيع الثقافة هذه المرة لاستكشاف مصائد الأسماك (الحظرة) في قوارب الكاياك، وجولة أخرى إلى مصنع الجسر للتعرف على كيفية صنع ماء لقاح النخيل محليًا.

وأخيرًا، يُتيح ربيع الثقافة للأطفال والبالغين سلسلةً من الورش الإبداعية ضمن برنامجه التعليمي، في مجالات الحرف اليدوية والفنون والتصميم وغيرها، وذلك في محطاتٍ مختلفة بأرجاء مملكة البحرين: مركز الجسرة للحرف، بيت السلال، مركز الفنون، نسيج بني جمرة، مساحة الرواق للفنون، موقع قلعة البحرين ومتحف الموقع، ومشغل الطباعة اليدوية في أبو صيبع.



ويأتي برنامج المسؤولية المجتمعية لمهرجان ربيع الثقافة الثامن عشر برعاية مسرح الدانة، حيث يقدّم باقة من البرامج الاجتماعية والثقافية والتعليمية المجانية التي تتضمن ورش عمل ومحاضرات وفرص تدريبية متنوعة سيتم تقديمها للمجتمع البحريني عامة ولمنتسبي دور التأهيل ورعاية المعاقين وغيرها من المؤسسات التي تعنى بهذه الفئات، بالإضافة إلى قطاع التعليم الحكومي وقطاع المؤسسات والمراكز والنوادي الشبابية والاجتماعية والثقافية والفنية ولمحبي الفن في البحرين.

وتتنوع أنشطة برنامج المسؤولية المجتمعية ما بين الحرف اليدوية والفنون، المسرح، الموسيقى والإيقاع والتصوير وغيرها.

ويمكن متابعة أحدث الأخبار حول المهرجان، على الحساب الرسمي springofculture@ على إنستغرام، إكس، فيسبوك، يوتيوب، تيك توك وسناب شات. كما يمكن الاطلاع على كامل تفاصيل المهرجان وأنشطته وفعالياته والتسجيل في الورش المختلفة عبر الموقع الإلكتروني

