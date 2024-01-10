دبي الرقمية تُطلق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024



أعلنت هيئة دبي الرقمية عن إطلاق "مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024"، وذلك ضمن المسح الوطني الذي يتم تنفيذه من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على مستوى الدولة وبالتعاون مع المراكز الإحصائية المحلية، والذي يستمر لمدة عام كامل.

وأشارت هيئة دبي الرقمية إلى أن هذا المسح سيوفر البيانات الحقيقية التي تسمح لصنّاع القرار وراسمي السياسات بإطلاق المبادرات الاجتماعية التي تسهم في تعزيز مسيرة صنع المستقبل وترسيخ مكانة دبي كنموذج للمدينة التي تحقق الرفاه والسعادة للأسر والأفراد وللمجتمع بوجه عام استناداً إلى المعطيات والبيانات الواقعية.



ودعت الهيئة إلى أوسع استجابة من قبل الأسر والأفراد للمشاركة بهذا المسح الذي يقوم به باحثون متخصصون ومتمرسون في جمع البيانات والتدقيق عليها بطريقة تسمح بتحليلها للخروج بنتائج عالية الجودة تخدم الأهداف العليا لحكومة دبي. ويتمتع المشاركون في المسح بالمعرفة والخبرات اللازمة، وهم يحملون الهويات المخصصة بالهيئة وخضعوا جميعاً للتدريبات اللازمة للقيام بهذا النوع من المسح.

وأكد سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية على الأهمية الاستراتيجية لمسح دخل وإنفاق الأسرة في دبي الذي يُعد من أضخم المسوح على مستوى الدولة، ويدعم بشكل عميق عمليات دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر والتعرف على مستوى رفاهية المجتمع في الإمارة.



وقال سعادته: "يأتي مسح دخل وإنفاق الأسرة منسجماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة مؤخراً تحت شعار "الأسرة أساس الوطن"، وهو يعدّ تجسيداً لأهمية الاستفادة من البيانات التي تعد ثروة حقيقية في هذا العصر، إذ تتيح اتخاذ قرارات مبنية على حقائق واقعية تؤدي إلى خدمة المجتمع والتخطيط للمستقبل. ونحن في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، وفي دبي الرقمية، نولي أهمية استثنائية للمعطيات الرقمية انطلاقاً من نظرة استراتيجية تستلهم توجيهات القيادة بالعمل على جعل دبي نموذجاً عالمياً في التنمية والسعادة. ويوفر هذا المسح ما يكفي من البيانات التي سيتم تحليلها واستخدامها في عمليات التخطيط ودعم القطاع الاجتماعي والاقتصادي في مجتمع إمارة دبي. إن نتائج هذا المسح سوف توفر صورة واضحة عن الخصائص الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية للأسر والأفراد، كما توفر مؤشرات لقياس الرفاه الاجتماعي، الأمر الذي يدعم عملية رسم السياسات الاجتماعية وتوجيهها لمصلحة الأفراد والأسر بما يتواءم مع احتياجاتهم الحالية والمستقبلية وتلبية مؤشرات التنمية المستدامة".

ويوفر المسح بيانات حول تركيبة الإنفاق والاستهلاك الخاص اللازمة لإعداد الأرقام القياسية لأسعار المستهلك التي يُعتمد عليها في تحديد معدلات التضخم في إمارة دبي، الأمر الذي يستفيد منه معدو السياسات الاقتصادية إضافة إلى الباحثين والدارسين المهتمين بهذا النوع من البيانات.



ويغطي المسح البيانات التعريفية الخاصة برب الأسرة وأفراد عائلته، بما يشمل خصائص المسكن، وبيانات أفراد الأسرة، بيانات الدخل لكافة الأفراد الذين لديهم دخول في الأسرة، وبيانات إنفاق الأسرة على السلع والخدمات. وأشارت الهيئة إلى أن الأسئلة التي يغطيها المسح سهلة، ولكن تتطلب تعاون الأسر والأفراد في توفير معلومات دقيقة، وأن المدة الزمنية المستغرقة في تعبئة استمارة المسح تتم على مراحل خلال شهر المسح ولا تستغرق مدة زمنية طويلة خلال يوم الزيارة.



ويهدف المسح كذلك إلى دراسة مستويات الدخل من مصادرها المختلفة للأسر والأفراد في إمارة دبي لمعرفة الأنماط الاستهلاكية للأسر والأفراد ذات الدخل المحدود وتوجهات الإنفاق لديهم ، مع تحليل العلاقة بين الدخل والإنفاق بما يفيد في دراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأفراد والأسر، فضلاً عن دراسة مستويات المعيشة لتقييم مستوى واتجاه الرفاه للأسر والأفراد لأهميتها في تطوير التشريعات والبرامج التي تستخدم على نطاق واسع لتقييم ودراسة المستوى المعيشي اللائق للأُسر.

ويتيح المسح للجهات المعنية، التعرف على أنماط الإنفاق الاستهلاكية وتكاليف المعيشة وتقديرات النمو الاقتصادي، التي تعكس جوانب الطلب لغايات الاستهلاك النهائي على السلع والخدمات.



كما يسهم المسح في تسليط الضوء على أنماط استهلاك السلع والخدمات بالنسبة للأسر والافراد وتقدير الطلب عليها لغايات تقرير الأمن الغذائي. وتوفر نتائج المسح إحصاءات تتعلق بالدخل والانفاق للأسر المعيشية بما يسمح بمقارنتها محلياً وإقليمياً وعالمياً وفقاً للمفاهيم والتعاريف والتصانيف المعتمدة دولياً.



يشار إلى أن العمل الميداني للمسح قد بدأ وهو يتطلب زيارة الأسر المستهدفة والتسجيل الفعلي لشرح آلية استكمال الاستمارة وجمع البيانات الخاصة بالمصروفات منذ بداية أول يوم من الشهر إلى آخر يوم في الشهر نفسه. على أن ينتهي العمل الميداني للمسح في بداية شهر يناير من عام 2025.

ويستخدم المسح أكثر من طريقة في عملية جمع البيانات الميدانية والتي تنقسم إلى جمع البيانات ميدانياً عن طريق الزيارة والتواصل المباشر مع الأسرة وجمع البيانات هاتفياً أو الكترونياً أو عن طريق خدمة واتساب هيئة دبي الرقمية وذلك حسب رغبة الأسرة.

ودعت هيئة دبي الرقمية للتواصل معها في حال كان لدى الأفراد أي استفسار تتعلق بالمسح، عبر التواصل بمركز اتصال دبي الرقمية



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