ملاعب الإمارات.. الوجهة المفضلة لفرق العالم خلال عطلة الشتاء

ستكون ملاعب الإمارات مقصداً للعديد من الفرق الأوروبية والآسيوية والعربية خلال الأيام القليلة المقبلة، وتزامناً مع عطلة الشتاء وإقامة بطولتي كأس آسيا وأمم أفريقيا لكرة القدم.

البداية مع مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والفائز مؤخراً بكأس العالم للأندية في السعودية 2023، الذي سيقيم معسكر إعداد في أبوظبي حيث يتطلع الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن يكون معسكره القادم فرصة لتجهيز فريقه واستعادة عافية لاعبيه الغائبين وعلى رأسهم كيفين دي بروين، قبل المرحلة الأهم في الدوري الإنجليزي الذي يحتل فيه السيتي حالياً المركز الثالث برصيد 40 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر ولكن بمباراة أقل“19 مباراة”.

ومن الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا يصل فريق آرسنال إلى دبي لخوض معسكر تحضيري لمدة أسبوع والتي سيفتقد فيها الفريق لجهود لاعبيه الدوليين المصري محمد النني، والياباني تاكيهيرو تومياسو لارتباطهما مع منتخبي بلديهما في بطولتي أمم أفريقيا وكأس آسيا.

ويحتل آرسنال المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، بنفس رصيد مانشستر سيتي“40 نقطة” بفارق الأهداف ولكن بمباراة أكثر“20 مباراة”.

ويعول ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال على معسكر دبي، الذي اعتاد الفريق على إقامته بشكل سنوي، لعودة الفريق إلى سكة الانتصارات، حيث لم يذق الفريق طعم الفوز في آخر 4 مباريات.

واعتمد نادي ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي إقامة معسكره الشتوي في أبوظبي، مستغلاً حصوله على فترة راحة حتى يلتقي برايتون أند هوف ألبيون يوم 22 يناير الحالي.

وسيخوض الفريق الإنجليزي تدريباته اليومية تحت قيادة المدرب جاري أونيل، إلى جانب لعب مباريات ودية.

كما تستضيف أبوظبي معسكرات فريقين روسيين هما سبارتاك موسكو وإف سي روستوف، اللذين يشاركا رفقة فريق خيرات الماتي الكازاخستاني في البطولة الودية يشارك فيها نادي شباب الأهلي خلال الفترة من 2 إلى 14 فبراير المقبل.

وفي أبوظبي أيضا تحل مجموعة من الأندية العربية مثل الزمالك المصري، والاتفاق السعودي، وأم صلال القطري برفقة نادي الوحدة الاماراتي للمشاركة في دورة نادي الوحدة الودية المقررة إقامتها خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير الحالي على استاد آل نهيان.

وبعد هذه الدورة يتوجه الزمالك المصري إلى دبي للمشاركة برفقة الأهلي السعودي، والرجاء المغربي، ومعهم ووهان ثري تاونز الصيني، في دورة كأس دبي التحدي خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير الحالي على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

كما اختارت مجموعة من الأندية السعودية إقامة معسكراتها الشتوية في الإمارات خلال فترة توقف المنافسات بسبب كأس آسيا، ومن بينها الشباب والخليج والاتفاق، حيث تخوض هذه الفرق مجموعة من المباريات التجريبية خلال هذه المعسكرات المتوقع لها أن تستمر لمدة أسبوعين اعتباراً من النصف الثاني من يناير.

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