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مكتوم بن محمد يلتقي بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك

1/10/2024 10:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

مكتوم بن محمد : التقيت اليوم بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك، الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، وناقشنا سبل تعزيز التعاون معها، كما استعرضنا فرص التوسع والنمو التي توفرها دبي لشركائها عبر بيئة أعمال داعمة تلائم تطلّعات كبرى الشركات العالمية.

حِرْصنا على توثيق التعاون مع الشركات الداعمة لتوجهات التنمية المستدامة هو جزء لا يتجزأ من مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وبها نحقق الريادة في اقتصادٍ مستدام يحافظ على مستقبل أجيالنا القادمة.

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