مكتوم بن محمد يلتقي بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك

(MENAFN
- Al-Bayan)
مكتوم بن محمد : التقيت اليوم بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك، الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، وناقشنا سبل تعزيز التعاون معها، كما استعرضنا فرص التوسع والنمو التي توفرها دبي لشركائها عبر بيئة أعمال داعمة تلائم تطلّعات كبرى الشركات العالمية.
حِرْصنا على توثيق التعاون مع الشركات الداعمة لتوجهات التنمية المستدامة هو جزء لا يتجزأ من مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وبها نحقق الريادة في اقتصادٍ مستدام يحافظ على مستقبل أجيالنا القادمة.
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