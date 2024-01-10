تغيير علامة «فاونتن فيوز» إلى «العنوان دبي مول»

أعلنت مجموعة إعمار للضيافة تغيير العلامة التجارية لفندق العنوان فاونتن فيوز لتصبح فندق العنوان دبي مول.

وقال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية: التغيير يتجاوز حدود تغيير الاسم وحده ليسلط الضوء على التزام المجموعة بتقديم أعلى معايير التميز. ويعكس الفندق بهويته الجديدة التجارب الراقية التي يشتهر بها قطاع الضيافة في دبي، ليقدم لضيوفه تجارب إقامة استثنائية. ويجسد الفندق قيم المجموعة العريقة وتاريخها الغني بالإنجازات التي أثرت مشهد الضيافة الفاخرة في العالم.