«أراضي دبي» تبرم مذكرة تفاهم مع «زاند بنك الرقمي» لاعتماده أميناً لحساب ضمان التطوير العقاري

أبرمت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع ((زاند بنك الرقمي))، لينضمّ البنك بموجب هذه الاتفاقيّة إلى قائمة البنوك المعتمدة من قبل المؤسسة كأمين حساب لإدارة حساب ضمان التطوير العقاري وتقديم الخدمات ذات الصلة.

ويعدّ حساب الضمان العقاري الحساب المصرفي الخاص بالمشروع العقاري الذي تودع فيه المبالغ المحصلة من المشترين لوحدات مباعة على الخارطة أو من الممولين للمشروع، ويهدف حساب الضمان إلى تنظيم عمليات سير إنشاء وتشييد الوحدات المباعة على الخارطة، وبالتالي ضمان حقوق المستثمرين، وتعزيز ثقتهم في القطاع العقاري.

وأكّد المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في أراضي دبي، أنّ هذه الاتفاقيّة تأتي في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز التعاون والشراكات الفعّالة مع القطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تنظيم قطاع العقارات في دبي وتحديداً توفير بنية تحتية رقمية رائدة وبيئة حاضنة للابتكار العقاري وفقاً لأحدث المعايير، وبالتالي تعزيز الأمان والثقة لدى المستثمرين من خلال حساب الضمان، مشيراً إلى أنّ ذلك ينسجم تماماً مع توجّهات الإمارة الهادفة إلى تمكين التحوّل الرقمي وتبني أحدث التقنيات.

وقال مايكل تشان، الرئيس التنفيذي لزاند بنك: ((يفخر بنك زاند بتكليفه بهذه المسؤولية، التي تهدف إلى الحفاظ على أعلى مستوى من النزاهة في توفير وإدارة خدمات حساب ضمان التطوير العقاري. علاوة على ذلك، فإن تعاوننا مع مؤسسة التنظيم العقاري لدمج تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي يعكس التزامنا بالابتكار، وسعينا المستمر في تقديم خدمة عملاء تفوق التوقعات)).

التزام

وبحسب الاتفاقيّة يلتزم أمين الحساب بفتح حساب ضمان مستقلّ لكلّ مشروع، بحيث يكون الحساب مخصصاً لأغراض إقامة مشروع التطوير العقاري، بالإضافة إلى تخصيص حسابات لكلّ وحدة من وحدات المشروع لتودع فيه المبالغ المدفوعة من المشتري لتلك الوحدات، مع التزام مؤسسة التنظيم العقاري بتزويد أمين الحساب بالبيانات التي يطلبها عن المطورين المسجلين لأغراض فتح وإدارة حساب الضمان.