لاعبو اليابان وكوريا الجنوبية يتصدرون القيمة السوقية في كأس آسيا



يتصدر لاعبو منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية، قائمة أعلى 10 لاعبين قيمة سوقية من بين لاعبي المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، والتي تنطلق منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 يناير الجاري، إلى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

ويعد منتخب اليابان هو الأبرز بـ 6 لاعبين، يليه كوريا الجنوبية بـ4 لاعبين، وهم لاعبون محترفون في دوريات أوروبية.

وطبقا لإحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين، يأتي كل من الياباني تاكيفوسا ساكوبو لاعب فريق ريال سوسيداد الإسباني، والكوري الجنوبي مين جا كيم لاعب بايرن ميونخ الألماني، في صدارة القائمة بـ 60 مليون يورو لكل لاعب.

ويأتي ثالثا الياباني كارو ميتوما لاعب برايتون الإنجليزي بـ 50 مليون يورو، يليه بالقيمة نفسها الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام الإنجليزي.

وخامسا يأتي الياباني تاكيهيرو تومياسو لاعب أرسنال الإنجليزي بـ30 مليون يورو، ثم الكوري الجنوبي كانج ان لي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بـ22 مليون يورو، وبالقيمة نفسها الياباني هيروكي ليتو لاعب شتوتجارت الألماني، و الكوري الجنوبي هوانج هونج لاعب جينيت البلجيكي.

وتاسعا يأتي كل من الياباني رتيو دوان لاعب فرايبورج الألماني بـ 18 مليون يورو، ثم مواطنه يوكنراي سوغاوروا لاعب ايه زد الكمار الهولندي، بـ 15 مليون يورو.

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