سلمان بن إبراهيم: الجماهير متحمسة لانطلاق كأس آسيا

أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن خالص أمنياته بالنجاح لأفضل 24 منتخباً في قارة آسيا، مشيداً في الوقت ذاته بروح الابتكار والتحدي التي عبرت عنها أسرة كرة القدم الآسيوية، وقال: «أنا أعرف أن فرقنا ولاعبينا ومئات الملايين من الجماهير المتحمسة في كل أرجاء العالم، كانت تنتظر بتشوق الحدث القاري الكبير، والآن نحن اقتربنا من إقامة أفضل نسخة على الإطلاق لجوهرة بطولات كرة القدم الآسيوية على صعيد الرجال، وباسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أود الإعراب عن خالص تمنياتي بالنجاح لفرقنا ولاعبينا وحكامنا، وأنا واثق أننا سنشهد عروضاً مميزة تؤكد التطور الكبير والواضح لكرة القدم الآسيوية».

وأشار إلى الرحلة الاستثنائية التي قامت بها قطر منذ اختيارها من أجل استضافة البطولة في أكتوبر 2022، مؤكداً ثقته بالقدرات المتراكمة التي يمتلكها الاتحاد القطري لكرة القدم، واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا، وأوضح: «نحن ندرك أن هذه كانت الفترة الأقصر على الإطلاق التي كانت أمامنا، من أجل تنظيم أهم بطولات كرة القدم على صعيد الرجال بقارة آسيا، ولكن في دليل آخر على وحدة أسرة كرة القدم الآسيوية، وأكدنا للعالم أننا جاهزون لتنظيم بطولة استثنائية، وبالتأكيد يعود الفضل بشكل كبير لتحقيق هذا الأمر إلى أشقائنا في الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة، وقبل أكثر من عام بقليل استضافت قطر أعظم نسخة على الإطلاق في تاريخ كأس العالم، وهي الآن تستضيف أعظم نسخة لغاية الآن في تاريخ كأس آسيا».

حلول مبتكرة

كما تحدث رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حول الحلول المبتكرة الرائدة التي سيتم تقديمها في جوهرة بطولات قارة آسيا، ومن ضمنها بطولة كأس آسيا الإلكترونية التي من المقرر أن تقام في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل، واستخدام نظام التسلل شبه الآلي وتقنية حكم الفيديو المساعد، في جميع مباريات البطولة، وقال: «منذ لحظة اختيار قطر كدولة مضيفة، كنا نعرف أن هذه ستكون أول نسخة في تاريخ كأس آسيا تقام على ملاعب كأس العالم، وكذلك قمنا أيضاً بتعيين حكمات ضمن قائمة حكام البطولة، وذلك للمرة الأولى، والآن، مع تقديم نظام التسلل شبه الآلي، والتطبيق الكامل لتقنية حكم الفيديو المساعد، إلى جانب كأس آسيا الإلكترونية، فإنني سعيد بإعلان أن كأس آسيا في قطر، ستكون بطولة السوابق التاريخية».

وشدد بالقول: «هذه التحسينات تؤكد رغبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تعزيز أهم بطولاته مع قدوم كل نسخة جديدة، وهي تحقق رؤيتنا في تقديم منصة عالمية للاعبينا وفرقنا وحكامنا، وفي الوقت ذاته، نحن نعتمد في رسالتنا على تحقيق المتعة واستقطاب المزيد من الجماهير بأرقام غير مسبوقة، وأنا واثق أن هذه النسخة من كأس آسيا، ستبقى في الذاكرة كإحدى أفضل لحظات كرة القدم الآسيوية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز