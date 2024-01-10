مشاركون في قمة المليار متابع: دبي منصة ذهبية في عالم الصناعات الإبداعية

أكد خبراء المحتوى الرقمي من صناع المحتوى والمؤثرين، أن قمة المليار متابع 2024 التي تستضيفها دبي حاليا؛ شكلت فرصة ذهبية ومثالية لتبادل الأفكار والحلول حول أحدث الاتجاهات والتحديات في عالم الصناعات الإبداعية والاستثمار في اقتصاد صناعة المحتوى، فضلاً عن الاطلاع على أحدث تقنيات الإنتاج في العالم.

وأوضحوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال انطلاق فعاليات النسخة الثانية من قمة المليار متابع 2024، في متحف المستقبل وأبراج الإمارات بدبي، أن القمة أسهمت في تعزيز القدرات الإبداعية لصناع المحتوى وإكسابهم المهارات التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم والتواصل مع ملايين الأشخاص في الفضاء الرقمي، ضمن مسارات القمة الأربعة "لنتقدم" و"لنكسب" و"لنبدع" و"لنتقارب".

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إن المنظور نحو "صناعة المحتوى" اختلف تماماً إلى التعامل معه بأنه نوع من الاقتصاديات المؤثرة والذي يحدد مستقبل الإعلام عالمياً وليس في المنطقة فقط، من خلال تأثير المؤثرين على الجمهور، لافتاً إلى أن صناعة المحتوى لاقت نجاحاً باهراً يساعد الشركات الخاصة والقطاعات الحكومية المختلفة.

وبيـن "القرقاوي"، أن صناعة المحتوى تشهد زيادة سنوية تبلغ 30%، مع توقعات بتحرك قوي لأداء تلك الشركات التي تعتمد على الاقتصاد الرقمي، لافتاً إلى التطور الملحوظ للاقتصاد الرقمي بدولة الإمارات العربية المتحدة التي وفرت بنية تحتية في ظل وجود إستراتيجية واضحة من أجل زيادة الناتج المحلي بنسبة 5% من خلال الاقتصاد الرقمي.

بدورها، أشارت نورة الزعابي، مديرة المواهب في أكاديمية الإعلام الجديد، إلى أن ما يميز النسخة الثانية من قمة المليار متابع في دبي هو وجود 4 مسارات محددة تسهم في تعزيز صناعة المحتوي الرقمي، بداية من مسار "لنتقدم" والذي يساعد على زيادة المحتوى الهادف لدى صناع المحتوى، ومسار "لنكسب" الذي يساعد المؤثرين في جنى الأموال وزيادة إسهاماتهم في الاقتصاد الرقمي.

وأشارت إلى المسار الثالث وهو "لنتقارب" والذي يتيح الفرصة للمؤثرين لتبادل الحلول والالتقاء مع الشركات الناشئة، بينما يهدف المسار الرابع "لنبدع" إلى فتح آفاق صناعة المحتوى ليتعرف المؤثرون على الطرق الجديدة لكتابة قصص ملهمة عبر الأدوات المختلفة.

وأعرب حسن هاشم، صانع محتوى، عن فخره بالمشاركة في فعاليات قمة المليار متابع التي تستضيفها دبي حاضنة الإبداع والمبدعين، مشيراً إلى أن القمة تجمع نخبة من المؤثرين في العالم العربي وتسلط الضوء على قوة "الكلمة" في مواجهة المحتويات غير الهادفة التي يتعرض لها الجمهور العربي.

وأكد أن "قمة المليار متابع" هي فرصة مثالية للتعريف بتاريخ وحاضر الوطن العربي وتغيير الصورة النمطية عن المنطقة أمام دول العالم، موضحاً ان ملايين المتابعين يسهمون في إيصال الرسائل الهادفة محلياً وعالمياً.

بدورهما أوضح كل من "جيمس هارينجتون" و"مارينا لياني" - الفريق العالمي "Mind2mind"، أن الرسالة الحقيقية من خلال عرضهم العالمي هو التواصل والحب، حيث الترابط بين الجميع برغم كل ما يحدث من تحديات تواجه العالم، مؤكدين أن الاتصال بين البشر يجب أن يظل قويا وهو ما منحته دبي عاصمة الإبداع لهما، وفق تعبيرهما.

وأشار "هارينجتون ولياني" إلى أنهما يأتيان إلى منطقة الشرق الأوسط منذ 12 عاماً لتبادل الأفكار مع المجتمعات العربية، موضحين أن وسائل التواصل الاجتماعي تحتاج إلى مهارات المعرفة والتواصل والتعلم وأيضاً التكيف.

ويتضمن اليوم الثاني من القمة عدداً من الجلسات التفاعلية على منصة "متحف المستقبل"، توفر للجمهور نصائح وإرشادات ورؤى يقدمها مشاهير جذبوا ملايين المتابعين، كما يلتقي كبار صناع المحتوى الرقمي في العالم وجهاً لوجه في حوارات تفاعلية ومناظرات شيقة في أكثر من 15 لقاء مباشراً يناقشون فيها أبرز التحديات والقضايا المؤثرة في عالم التواصل الاجتماعي.

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