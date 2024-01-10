16 جهة بارزة ترعى منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

يحظى منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في دورته التاسعة، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في الفترة من 15 إلى 18 الشهر الجاري، في مدينة جميرا، تحت شعار (بلا حدود)، برعاية 16 جهة بارزة تشمل اثنين من الشركاء المنظمون وهم: مجموعة "دي بي ورلد"، هيئة كهرباء ومياه دبي، بالإضافة إلى رعاة آخرون ضمن فئات مختلفة وهم: "نخيل"، «إينوك»، بلدية دبي، و«قطر للتأمين»، "النابودة"، «فامكو»، "الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة ذ.م.م"، شركة "ويد آدمز للمقاولات ش.ذ.م.م»، "جونال للإنشاءات وتجارة وصناعة المساهمة"، شركة "الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م"، شركة "ساس"، «الزرعوني العالمية للمعدات»، شركة «RTC» لهندسة الطرق والمرور"، والشركة "الصينية لإنشاءات الهندسة المدنية".

وأكد رعاة الحدث حرصهم على المشاركة في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، بعد النجاح الكبير الذي حققه المنتدى، وعلى مدى دوراته الماضية، في استقطاب أكثر من 350 خبيراً ومختصاً من مختلف دول العالم، ومشاركة أكثر من 12 ألف مختص، تجمعوا في دبي لتقديم أفكارهم ورؤاهم وإبداعاتهم في التنفيذ الناجح للمشاريع الكبرى، وتقديم أفضل الممارسات العالمية والحلول الإبداعية في إدارتها وتشغيلها وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

ومن أبرز الشخصيات التي ستشارك في الدورة التاسعة للمنتدى، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أول وزيرة إماراتية، وديفيد كولتهارد، سائق سابق في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1، ومعالي مطر الطاير المفوض العام مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة محمد علي العبار، المؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية، وسعادة خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، وعدد من

الخبراء والمختصين العالميين.

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