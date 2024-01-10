Thursday, 11 January 2024 03:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مانشستر يونايتد يسعى لضم صديق إريكسن

1/10/2024 9:14:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتطلع مانشستر يونايتد، لضم أحد نجوم الدوري البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية، وفقا لما ذكره تقرير صحفي اليوم الأربعاء.
وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن مانشستر يونايتد، عرض لاعبه فاكوندو بيليستري، في صفقة تبادلية يحصل من خلالها على خدمات لاعب خط وسط سبورتنج لشبونة مورتن هيولماند.
لكن الصحيفة أضافت أن العرض قوبل بالرفض من قبل النادي البرتغالي، الذي يريد من نظيره الإنجليزي، تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ قيمته 69 مليون جنيه إسترليني.
وتابعت الصحيفة، إن كشافي مانشستر يونايتد، شاهدوا لاعب خط الوسط الدفاعي هيولماند، 6 مرات على الأقل هذا الموسم.
ويتمتع مانشستر يونايتد بميزة إضافية في هذا السياق، تتمثل في وجود كريستيان إريكسن، وهو صديق هيولماند المقرب، علما بأن صفوف "الشياطين الحمر" تحتوي على لاعب دنماركي آخر هو راسموس هويلوند.
ووصل هيولماند إلى سبورتنج قادمًا من ليتشي، مقابل حوالي 15 مليون جنيه إسترليني، وشارك في جميع مباريات الفريق البرتغالي الـ24، باستثناء مباراة واحدة منذ انضمامه إلى النادي.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN10012024000208011052ID1107704510

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث