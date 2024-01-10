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سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ

1/10/2024 9:14:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت سلطة وادي الأردن من تشكل السيول في مجاري الأودية وارتفاع منسوب المياه خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة اعتبارا من الليلة، معلنة في ذات الوقت حالة الطوارئ المتوسطة.
وقالت السلطة إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال جميع الإدارات بالأغوار وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، والأغوار الجنوبية وكذلك في جميع مواقع السدود في المملكة.
وأهابت بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.
كما أكدت أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن أقصى درجات الاستجابة وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة
هذا ويمكن الاتصال على الأرقام التالية.
إدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى هاتف رقم
0780469438
إدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية هاتف رقم
0781110578




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