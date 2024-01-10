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ليفربول يرسل لاعبه للدرجة الأولى

1/10/2024 9:14:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر نادي ليفربول إرسال لاعبه للإعارة من جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد أيام معدودة على عودته لملعب أنفيلد.
وأعلن النادي في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إعارة لاعبه فابيو كارفاليو إلى هال سيتي، الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".
وسيقضي صاحب ال21 عاما الموسم الحالي معارا إلى النمور، بعدما تواجد ضمن صفوف لايبزيج في النصف الأول منه.
واتفق لايبزيج مع الريدز على إعادة اللاعب البرتغالي الشاب بسبب قلة مشاركاته وعدم الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية بانتظام.
وكان كارفاليو قد انضم إلى ليفربول في صيف 2022، قادما من فولهام الإنجليزي، ليسجل ظهوره في 21 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف.

ملاعب

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