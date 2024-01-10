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تفاصيل صفقة بايرن البديلة بعد ضربة توتنهام

1/10/2024 9:14:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاد بايرن ميونخ إلى هدفه القديم بعد اقترابه من خسارة صفقة رادو دراجوسين مدافع جنوى لصالح توتنهام هوتسبير.
وتشير التقارير إلى سفر المدافع الروماني اليوم، إلى العاصمة الإنجليزية "لندن"، تمهيدا لإتمام انتقاله إلى السبيرز، رغم تقدم البايرن بعرض أعلى.
من جانبه، كشف فلوريان بليتينبيرج، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، عن تحول النادي البافاري للإنجليزي إيريك داير، لاعب وسط توتنهام.
وأضاف: "داير بات الآن على رأس أولويات بايرن ميونخ، الذي توصل مع لاتفاق شفهي".
وأشار إلى اقتراب بطل ألمانيا من التعاقد مع داير، الذي يجيد اللعب في قلب الدفاع، مقابل 4 ملايين يورو.
وسيوقع داير على عقد لمدة عام ونصف حتى صيف 2025، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

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