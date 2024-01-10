تفاصيل صفقة بايرن البديلة بعد ضربة توتنهام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاد بايرن ميونخ إلى هدفه القديم بعد اقترابه من خسارة صفقة رادو دراجوسين مدافع جنوى لصالح توتنهام هوتسبير.
وتشير التقارير إلى سفر المدافع الروماني اليوم، إلى العاصمة الإنجليزية "لندن"، تمهيدا لإتمام انتقاله إلى السبيرز، رغم تقدم البايرن بعرض أعلى.
من جانبه، كشف فلوريان بليتينبيرج، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، عن تحول النادي البافاري للإنجليزي إيريك داير، لاعب وسط توتنهام.
وأضاف: "داير بات الآن على رأس أولويات بايرن ميونخ، الذي توصل مع لاتفاق شفهي".
وأشار إلى اقتراب بطل ألمانيا من التعاقد مع داير، الذي يجيد اللعب في قلب الدفاع، مقابل 4 ملايين يورو.
وسيوقع داير على عقد لمدة عام ونصف حتى صيف 2025، مع خيار التمديد لموسم إضافي.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN10012024000208011052ID1107704507
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.