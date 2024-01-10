صلاح وأمم أفريقيا.. هل ستكون الثالثة ثابتة؟

صلاح وأمم أفريقيا.. هل ستكون الثالثة ثابتة؟
التاريخ
1/10/2024 9:14:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) يسعى النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي إلى استكمال إنجازاته التي بدأها في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر السعي لكسر (النحس) الذي لازمه في النسخ السابقة وقيادة منتخب "الفراعنة" إلى الظفر بالنجمة الثامنة في كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق السبت المقبل في ساحل العاج.
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