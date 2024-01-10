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صلاح وأمم أفريقيا.. هل ستكون الثالثة ثابتة؟

1/10/2024 9:14:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) يسعى النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي إلى استكمال إنجازاته التي بدأها في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر السعي لكسر (النحس) الذي لازمه في النسخ السابقة وقيادة منتخب "الفراعنة" إلى الظفر بالنجمة الثامنة في كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق السبت المقبل في ساحل العاج.




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