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صلاح وأمم أفريقيا.. هل ستكون الثالثة ثابتة؟

1/10/2024 9:14:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يسعى النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي إلى استكمال إنجازاته التي بدأها في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر السعي لكسر (النحس) الذي لازمه في النسخ السابقة وقيادة منتخب "الفراعنة" إلى الظفر بالنجمة الثامنة في كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق السبت المقبل في ساحل العاج.
وتوج صلاح بكل البطولات تقريبا مع ليفربول، لكن السيناريو كان مختلفا تماما مع المنتخب المصري، والأسوأ من ذلك أن أفضل لاعب أفريقي في العامين 2017 و2018 خسر نهائي كأس الأمم الأفريقية مرتين (2017 و2022) والمباراة الفاصلة أمام السنغال إلى كأس العالم 2022 في قطر.
وقال صلاح -الذي خاض نهائيات كأس العالم الوحيدة التي شارك فيها مصابا في عام 2018- "أريد الفوز في هذه المسابقة، كنا قريبين مرتين، لكن هذه النسخة أريد مساعدة مصر على رفع اللقب".
وأضاف "أنا سعيد للعب في هذه الدورة الأفريقية الرائعة، وأنا تواق مع زملائي لتحقيق النجاح".
نسخة 2017 تعود الذكرى السيئة الأولى لصلاح في البطولة القارية المرموقة إلى عام 2017 التي استضافتها الغابون، فبينما كان "الفراعنة" في طريقهم لإحراز اللقب الثامن من خلال التقدم 1-0 على الكاميرون في النهائي بهدف محمد النني بتمريرة حاسمة من صلاح تمكن المنتخب الكاميروني من قلب النتيجة إلى 2-1.
ولازم الحظ السيئ صلاح، حيث تعرض في العام التالي لإصابة قوية في كتفه تسبب بها مدافع ريال مدريد الإسباني آنذاك سيرخيو راموس بعد 30 دقيقة من انطلاق المباراة النهائية لدوري الأبطال، والتي خسرها ليفربول 1-3.
وتسببت الإصابة في غياب "الفرعون المصري" عن المباراة الأولى في مونديال روسيا التي خسرها منتخب بلاده أمام أوروغواي 0-1.
وعمل الجهازان الفني والطبي بكل ثقلهما من أجل إعادته، وتمكن من خوض المباراتين التاليتين ولكن في ظروف غير مثالية.
وعلى الرغم من أنه سجل هدفي مصر الوحيدين في النسخة تلك فإنه خسر مجددا أمام روسيا المضيفة 1-3 والسعودية 1-2.
وغاب الفوز عن منتخب مصر الذي يحمل الرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة الأفريقية (7) في جميع مبارياته بكأس العالم.
نسخة 2019 ابتسم العام 2019 لصلاح، إذ فاز "الريدز" بلقب دوري الأبطال على حساب توتنهام في النهائي 2-0، وافتتح النجم المصري الثنائية من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية، وتزامن التتويج مع استضافة مصر نهائيات كأس أمم أفريقيا.
لكن الأمور لم تسر كما يشتهيها الفرعون المصري، فبعد إتمام الدور الأول بأفضل طريقة ممكنة بـ3 انتصارات ساهم فيها صلاح بهدفين تعرض الفراعنة لخسارة مذلة أمام جنوب أفريقيا 0-1 في الدور ثمن النهائي.
نسخة 2022 في النسخة التي استضافتها الكاميرون ظن الجميع أن صلاح بات قريبا من فك عقدته في "القارة السمراء"، إذ قاد منتخب بلاده إلى النهائي مرة أخرى بعد تخطي الكاميرون 3-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
لكن نجم ليفربول تعثر من جديد على بعد أمتار قليلة من اللقب إثر الخسارة أمام السنغال في النهائي 2-4 بركلات الترجيح، لتذهب أحلامه أدراج الرياح، فلم يتسن له حتى تنفيذ ركلته، فاكتفى بالنظر إلى زميله في ليفربول آنذاك ساديو ماني وهو يرفع الكأس القارية.
ومني صلاح مرة أخرى بخيبة جديدة أمام الخصم ذاته بعد أن حرمت السنغال مصر من التأهل إلى كأس العالم 2022 بالفوز عليها في مباراة الإياب من الدور الثالث للتصفيات 3-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بفوز السنغال 1-0 (على غرار نتيجة الذهاب التي فازت بها مصر)، لكن صلاح هذه المرة أضاع ركلته.
ويأمل صلاح أن تكون الثالثة ثابتة، وأن يحرز لقبه القاري الأول، وهو أمر سينظر إليه كإنجاز تاريخي لصلاح الذي قال "سنخوض كل مباراة كأنها نهائي، يجب ألا نخسرها هذه المرة".

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