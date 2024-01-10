الصليب الأحمر: الوضع صعب في كل مستشفيات غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
قال مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الوضع صعب في كل المستشفيات بقطاع غزة، وهذا غير مقبول وخطير.
وأضاف، أن المستلزمات الطبية في القطاع لا تكفي إطلاقاً لإغاثة الجرحى والمرضى، مشيراً إلى أن مستشفيات شمال غزة لم تعُد قادرة على تقديم أي خدمات جراحية.
وقال: " نقوم أحيانا بعمليات استجابة في شمال القطاع عندما يسمح الوضع".
ودعا أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، مشدداً على أن النشاط الدبلوماسي متواصل لمناشدة دول لها تأثير في أطراف النزاع.
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