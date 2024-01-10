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الصليب الأحمر: الوضع صعب في كل مستشفيات غزة

1/10/2024 9:14:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الوضع صعب في كل المستشفيات بقطاع غزة، وهذا غير مقبول وخطير.


وأضاف، أن المستلزمات الطبية في القطاع لا تكفي إطلاقاً لإغاثة الجرحى والمرضى، مشيراً إلى أن مستشفيات شمال غزة لم تعُد قادرة على تقديم أي خدمات جراحية.

وقال: " نقوم أحيانا بعمليات استجابة في شمال القطاع عندما يسمح الوضع".


ودعا أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، مشدداً على أن النشاط الدبلوماسي متواصل لمناشدة دول لها تأثير في أطراف النزاع.


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