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اللجنة المالية تتوقع استمرار مناقشات الموازنة حتى 25 الشهر الحالي

1/10/2024 9:14:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر السليحات استمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 حتى 25 كانون الثاني الحالي.
وقال السليحات لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة مستمرة بمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وتضع توصياتها بشأنها.
وأضاف أن اللجنة ستوصي بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري، وشمول جميع الطلبة المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض الجامعية بالإضافة لعدد من التوصيات التي تهم المواطنين.
وكانت بدأت اللجنة المالية بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 منذ 2023/12/2023.

MENAFN10012024000208011052ID1107704502

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